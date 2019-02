BMW et Daimler s'allient pour développer la voiture autonome

Les constructeurs allemands rivaux BMW et Daimler, fabricant des Mercedes-Benz, ont annoncé jeudi la signature d'un accord de coopération "stratégique et à long terme" pour développer la voiture autonome et rattraper leur retard.

"Dans un premier temps, cet accord doit permettre le développement de systèmes d'aide à la conduite et de conduite autonome sur autoroute", indiquent les deux groupes dans un communiqué commun, ajoutant vouloir discuter d'une coopération encore plus large. Les entreprises n'ont pas annoncé d'investissements liés à cet accord, qui couvre également des systèmes devant permettre aux voitures de se garer en autonomie.

BMW et Daimler se concentreront sur des voitures autonomes "de niveau 3 et 4", cinq étant un véhicule se déplaçant en parfaite autonomie, et visent à "rendre cette technologie largement accessible au cours de la première moitié de la prochaine décennie".

Vue comme le Graal des transports du futur, la conduite autonome attire des investissements massifs et de nombreux groupes technologiques, presque tous les gros constructeurs et équipementiers automobiles y travaillent. L'incertitude sur les modèles économiques et les sommes en jeu incitent à des alliances: Honda a par exemple investi récemment dans la filiale de technologies autonomes de General Motors, BMW coopère déjà avec Intel et Fiat, et Daimler s'est associé à l'équipementier Bosch.

Les coopérations actuelles de BMW et Daimler restent cependant inchangées avec cet accord, précisent les deux groupes.

Rivaux historiques se disputant la place de leader sur les voitures haut de gamme, BMW et Daimler coopèrent déjà sur plusieurs offres de mobilité urbaine dont l'autopartage et ont annoncé la semaine dernière vouloir investir "plus d'un milliard d'euros" dans leur entreprise commune.