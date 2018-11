Blokker: environ 25 magasins seraient menacés de fermeture

Environ 25 magasins seraient menacés de fermeture ou de relocalisation chez Blokker, a-ton appris à l'issue d'une réunion qui s'est tenue ce mardi matin entre syndicats et direction de la chaîne de magasins. Lors de cette rencontre, le CEO de Blokker Belgique, Rob Schuyt, a évoqué la fermeture et la relocalisation de "plusieurs magasins" sans pour autant être plus précis sur le nombre de magasins concernés, sur le timing des fermetures ni même les magasins menacés. Les syndicats parlent d'environ 25 points de vente destinés à être fermés ou relocalisés. Il s'agirait principalement des magasins dont le chiffre d'affaires est en perte de vitesse ou souffrent d'une mauvaise localisation.

Pour Christophe Bouvier, secrétaire permanent SETCa, la réunion de ce matin servait à "calmer les syndicalistes", mais aussi et surtout à "habiller la mariée pour mieux revendre l'année prochaine". Les syndicats évoquent par là les intentions de revente de Blokker Belgium évoquée dans la presse néerlandophone lundi.

La permanente CNE, Anne-Marie Dierckx parle "d'une réunion pour ne rien dire". Les travailleurs et les syndicats de Blokker craignent depuis lundi de nouvelles pertes d'emplois. Ces inquiétudes semblent se confirmer suite à la réunion de ce matin, même si les travailleurs sont protégés contre un plan de licenciement collectif suite à une convention signée en 2017 lors de la dernière restructuration.