Changement de propriétaire, de nom et de concept: Blokker Belgique devient "Mega World"

Mirage Retail Group et Dutch Retail Groep ont trouvé un accord pour la vente des magasins Blokker en Belgique par le premier au second. Les 123 magasins Blokker en Belgique et au Luxembourg "seront transformés dans les prochains mois et poursuivront sous une formule discount sous le nom 'Mega World'", indique Mirage Retail Group dans un communiqué, ajoutant que l'enseigne Blokker disparaîtra du paysage.

Selon Michiel Witteveen, CEO de Mirage Retail Group, "au cours des cinq dernières années, le chiffre d'affaires et les résultats des magasins Blokker de Belgique et du Luxembourg ont été mis sous pression par un environnement de marché particulièrement difficile. Malgré de multiples mesures et initiatives, nous ne sommes pas parvenus à inverser cette tendance. En raison des pertes encourues, il n’était pas envisageable de poursuivre dans cette voie sans prendre des mesures drastiques. L’acquisition de nos points de vente par Dutch Retail Groep et leur conversion à l’enseigne discount Mega World offriront les multiples avantages de la continuité, tant aux magasins qu’à leurs collaborateurs."

Ouverture officielle en mai

"Mega World", ne vendra plus d'articles de maison et de décoration comme c'est le cas aujourd'hui, mais se concentrera sur une gamme "discount" plus large comprenant notamment des vêtements, des vélos, des accessoires ou de la nourriture. "Je suis sûr que cette nouvelle formule nous permettra d’assurer le développement et la rentabilité de cette entreprise", déclare Dirk Bron, directeur de Dutch Retail Groep.

Le transfert du groupe se fait ce mardi, mais l'ouverture officielle des Mega World aura lieu en mai prochain. De source syndicale, les conditions d'emploi et de salaire sont garanties pour un an. Selon nos informations, les 670 membres du personnel sont partagés entre soulagement et scepticisme.

Si les syndicats sont déçus de voir disparaître la marque Blokker, ils sont par contre soulagés pour l’emploi à court terme. Ils attendent néanmoins de voir ce qui se passera dans un an.