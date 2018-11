Black Friday: les gilets jaunes bloquent les centres commerciaux

C'était annoncé sur de nombreux groupes tentant de coordonner les gilets jaunes, ces citoyens en colère contre l'augmentation du coût de la vie en général et des carburants en particulier: le "Black Friday", journée symbole d'hyper-consommation, ils allaient bloquer des centres commerciaux.

Des rassemblements étaient ainsi appelés notamment au Cora de La Louvière et à Rive Gauche à Charleroi.

La DH évoque aussi des actions évoquées au centre commercial les Bastions de Tournai.

Et une action semble effectivement en cours au niveau du Cora de La Louvière, déjà occupé pacifiquement jeudi soir, où la police s'attend à de grosses perturbations. On observe des ralentissements, et une internaute annonce que des feux allumés aux deux accès du centre commercial empêchent d'y entrer.

Le Cora de Chatelineau serait aussi concerné mais nous n'en avons pas encore de confirmation pour l'instant.

Idem pour les accès à la galerie des Grands Prés de Mons.

Plus de précisions à venir.