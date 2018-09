Bitcoin: une plate-forme d'échange belge se lance

La monnaie virtuelle, le Bitcoin, s'est effondrée ces derniers mois... et pourtant, les plateformes d'échange de cryptomonnaie pourraient voir leur chiffre d'affaires doubler par rapport à l'an dernier. La première de Belgique vient d'être lancée début septembre. Son nom: BIT4YOU.

"C’est une plate-forme où vous allez pouvoir acheter et vendre vos cryptomonnaies et faire le lien entre le monde traditionnel qu’est l’euro et le dollar et la crypto." explique Sacha Vandamme, fondateur de la plateforme.

300 inscriptions dès l'ouverture

La plateforme a très vite intrigué les premiers curieux. C'est d'ailleurs son but: s'axer sur les amateurs et susciter de l'intérêt pour la Blockchain. Il n'est pas obligatoire d'échanger directement de l'argent, il est possible de s'entraîner en un premier temps.

Autre intérêt: les transactions sont instantanées avec Bancontact contrairement à ce qui se fait sur beaucoup de sites précise Sacha Vandamme: " Généralement, quand vous déposer de l’argent, c’est par virement bancaire et cela peut prendre plusieurs jours. Il y a une ou deux plateformes seulement où vous pouvez le faire via une carte de crédit."

Un "jour historique" pour le ministre du numérique

Alexander De Croo a acclamé l'ouverture de cette plateforme belge d'échange de crypto-monnaies. Et pour cause, certains entreprises reconsidèrent leur position et décident ne plus délocaliser leurs activités.

"Les entreprises intègrent ces systèmes dans leur fonctionnement afin d’offrir une transparence à leurs utilisateurs et une certaine confiance. De plus en plus d’entreprises veulent désormais rester en Belgique suite à notre lancement. Ils voulaient se délocaliser en Suisse puisque la règlementation y est beaucoup plus avancée en la matière."