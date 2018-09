Bitcoin: la justice grecque approuve l'extradition vers la Russie d'Alexander Vinnik

La Cour suprême grecque a approuvé vendredi la demande d'extradition vers son pays du Russe Alexander Vinnik, ancien opérateur de la plateforme d'échange de monnaies cryptées BTC-e soupçonné de blanchiment.

Alexander Vinnik est emprisonné, depuis son arrestation en juillet dernier dans la station touristique de Halkidiki, au nord de la Grèce. La décision finale sur son sort reviendra au ministre grec de la Justice, alors qu'il est réclamé également par les Etats-Unis et la France. Alexander Vinnik a d'ores et déjà indiqué qu'il accepterait une extradition vers la Russie, où il est réclamé pour des faits portant sur 9.500 euros seulement.

L'an dernier, un tribunal américain l'a inculpé pour 21 chefs d'accusation allant du vol d'identité à la facilitation de trafic de drogue en passant par le blanchiment d'argent, et le département du Trésor a imposé à BTC-e une amende de 110 millions de dollars pour "violation délibérée" des lois anti-blanchiment américaines. La plateforme est depuis fermée. M. Vinnik lui-même a été condamné à payer 12 millions de dollars.

La Grèce et la France le réclament

La cour suprême grecque avait d'abord estimé que M. Vinnik devrait être extradé vers les Etats-Unis. Puis la France l'a réclamé, arguant qu'il avait escroqué plus de 100 personnes dans six villes françaises entre 2016 et 2018.

BTC-e, fondée en 2011, est devenue l'une des plus grandes plateformes d'échange de monnaies virtuelles au monde, et selon la justice américaine, elle "était fortement tributaire des criminels". En outre, BTC-e aurait eu "un rôle dans des activités d'extorsion en ligne et autres activités de cyber-criminalité".

M. Vinnik serait également impliqué dans le piratage d'une autre plateforme d'échange, Mt. Gox, qui était dans les premières mondiales avant son brutal effondrement en 2014, apparemment suite à un piratage.