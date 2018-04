Biopark et plan CatCh à Charleroi: de nouveaux emplois créés, mais pas forcément pour les mêmes profils

Ce lundi Matin Première tente de trouver des pistes afin de faire décoller la Wallonie, en prenant l'exemple de Charleroi. Le directeur du Biopark de Charleroi Dominique Demonté fait remarquer que ce site, qui concentre à Gosselies notamment des entreprises, des instituts de recherche et un centre de formation dans le domaine des biotechnologies, est "mieux connu à l'international qu'au niveau local".

Ce qui a permis que le Biopark démarre, c'est "qu'on a commencé avec de l'ambition", explique Dominique Demonté: "se dire qu'on allait créer au milieu d'un champs de patates un centre de biotechnologies, dont on voulait faire à la fois un pôle de recherche et un moteur de développement économique".

"A un moment les subsides publics doivent devenir minoritaires"

Les premiers à prendre les risques (financiers) ont été les pouvoirs publics, "ensuite vous amenez des investisseurs privés, des entreprises. Il faut pouvoir coaliser, sur des durées de temps suffisamment longues que pour pouvoir développer des projets ambitieux, à la fois des partenaires publics et des partenaires privés. Aujourd'hui pour le Biopark, pour un euro public investi, on est à 10 euros privés investis. Mais à un moment, les subsides publics doivent devenir minoritaires par rapport aux investissements privés. Mais les pouvoirs publics doivent continuer à alimenter le moteur".

En citant l'exemple de la fermeture de Caterpillar, Dominique Demonté l'admet, "certaines générations ont été sacrifiées, pour lesquels on n'aura pas pu recréer de l'emploi. De nouveaux emplois sont créés, mais pas forcément pour les mêmes profils. Cela profite tout de même aux Carolos" assure-t-il.

Position centrale

Le plan CatCh (CATalyst 4 Charleroi) a été mis en place suite à la fermeture de Caterpillar et il vise à créer plusieurs milliers d'emplois à Charleroi d'ici 2025. Lorsqu'il met en avant auprès d'investisseurs potentiels les atouts de la région, Amaury Caprasse, un des responsables de CatCh souligne au niveau logistique "la position centrale de la Belgique, et de Charleroi en particulier. Egalement la main-d'œuvre fortement qualifiée et disponible à Charleroi, ainsi que l'accessibilité au niveau des réseaux routiers, fluviaux et ferroviaires". Par contre "il y a un déficit au niveau des universités à Charleroi. C'est sûr qu'il faut arriver à attirer les cerveaux à Charleroi, il y a un déficit d'image. Et on a besoin de pousser les gens vers entrepreneuriat".