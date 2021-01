Biodiversité en mer du Nord : on recense 15% d'espèces exotiques en plus qu'en 2012

La partie belge de la mer du Nord et l’estuaire de l’Escaut abritent 79 espèces d’animaux et de plantes exotiques, soit 15% de plus qu’en 2012, selon une étude publiée par l’Institut flamand pour la mer (VLIZ).

L’étude, réalisée en collaboration avec 14 instituts de recherche, attribue cette augmentation à l’intensification des activités économiques et l’augmentation du trafic maritime.

A lire aussi : Biodiversité en Flandre : le nombre de reptiles et d’amphibiens diminue à cause des chaleurs de 2020

La plupart des nouvelles espèces non indigènes recensées proviennent de régions du monde reliées avec notre pays par d’importantes liaisons maritimes.