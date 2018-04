Bilan des vacances: très bien pour Bruxelles, bien pour la Wallonie

Les vacances de Pâques se terminent aujourd'hui sur un bilan mitigé pour le tourisme belge.

En Wallonie, les chiffres sont dans la lignée des résultats de 2016 mais en baisse par rapport à l'excellente année 2017. Plus de 10% en moins par exemple pour le taux d'occupation des hébergements en Wallonie. Seul le week-end de Pâques a été vraiment bon. A Liège, on note ainsi une baisse de l'ordre de 10%. La météo pourrait en avoir été la cause.

Taux d’occupation de 90%

À Bruxelles, en revanche, le bilan des vacances est globalement très positif. C’est le bilan que tire Patrick Bontinck, directeur de Visit.Brussels: "On a très bien commencé les vacances avec un week-end de Pâques assez exceptionnel. On a enregistré des taux d’occupation dans certains hébergement touristiques supérieur à 90%. C’est plus que l’année passée à la même époque. On a une augmentation de l’ordre de 5 %. Les chiffres sont très encourageants. La hausse de la croissance à Bruxelles a commencé après deux années difficiles. On a terminé l’année 2017 avec résultats similaires aux années qui ont précédé les attentats." L’essentiel du tourisme provient d’ailleurs du tourisme étranger, et notamment des pays lointains, des pays du BRIC, que ce soit le Brésil, la Chine, la Russie ou l’Inde.

En Wallonie, ce sont les pays limitrophes qui progressent, et particulièrement les Pays-Bas, qui représentent près d'un cinquième des apports de clientèle dans les hébergements wallons.