Bientôt un Airbnb pour le secteur de l'installation?

Le secteur de l’installation veut créer dans les années qui viennent sa propre plateforme collaborative pour les compétences techniques et technologiques, en quelque sorte, un Airbnb de la construction. Sanitaires, systèmes de chauffage, électricité, climatisation, les rénovations dans les maisons et les appartements se portent bien, mais dans ce secteur composé majoritairement de petites entreprises de une à quatre personnes, la pénurie de main-d’œuvre fait mal et les compétences sont très chères.

Neuf entreprises sur dix ont du mal à recruter ; c’est ce qui ressort de la première étude réalisée auprès des entreprises du secteur de l’installation. En plus de cela.

En plus de la difficulté à recruter, il y a la difficulté à garder son personnel. Dans 55% des cas, quand une personne quitte une entreprise d’installation, de sanitaires par exemple, ce n’est pas parce qu’elle est débauchée par la concurrence, mais bien pour s’installer à son compte comme indépendant. L'ancien employé devient alors un nouveau concurrent sur le marché.

Le secteur à l'épreuve des technologies

Cette tendance qui renforce le morcellement du secteur, dont on sait qu’il est déjà une galaxie de toutes petites entreprises, ce morcellement représente un défi car les technologies évoluent.

À l'heure actuelle, un chauffagiste a, par exemple, intérêt à s’y connaître en électronique, et un installateur en électronique a intérêt à s’y connaître en pompes à chaleur. Mais malgré des formations proposées dans la plupart des entreprises, cela ne suffit pas. Les salariés préfèrent souvent tout simplement se mettre à leur compte.

Officiellement, le secteur n'explique pas ce phénomène. Mais soulignons s’installer comme indépendant est séduisant à plus d’un titre parce que c’est choisir ses chantiers, gérer ses horaires, ses propres rentrées financières, etc. Mais d'un autre côté, cela rend difficile pour pas mal de PME de grandir, et donc aussi de faire face à l’évolution de la technologie.

D’où cette idée d’Airbnb des compétences, pour qu’une entreprise puisse faire appel de manière ponctuelle à quelqu’un d’extérieur qui s’y connaît dans une technique bien spécifique. "Le Airbnb, pas de chambres mais de compétences et de techniciens pour faciliter la recherche des compétences qu’ils n’ont pas chez eux. Dans le futur, on doit avoir beaucoup plus de collaborations, parce qu’effectivement les petites entreprises, et même les entreprises de moyenne grandeur, ne savent plus suivre", observe Yann Lhoest, directeur commercial de Techlink, qui regroupe 3000 entreprises belges d’installation. "On a des milliers de techniques possibles et ce n’est pas possible de toutes les suivre, donc il faut vraiment se spécialiser dans certaines techniques. Et donc, ce qu’il nous faut, c’est avoir une évolution vers une manière de travailler de plus en plus en projet."

Ce qui est donc imaginé, c’est une configuration dans laquelle un donneur d’ordres a affaire à un seul interlocuteur, qui, lui, s’adresse à plusieurs corps de métiers spécialisés.