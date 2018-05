Bénéfice pour la maison-mère de Brantano

Le groupe vestimentaire belge FNG, maison-mère de Brantano depuis 2016, a engrangé des bénéfices l'an dernier, ressort-il mardi des chiffres annuels de l'entreprise cotée en Bourse. Celle-ci est également propriétaire de marques comme Fred & Ginger, CKS, Claudia Sträter ou Miss Etam.

FNG a ainsi enregistré un bénéfice de 7,3 millions d'euros en 2017, alors que le groupe avait encore subi une perte de 2,2 millions d'euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a, lui, crû de presque 5%, à 482,4 millions d'euros. L'ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements) a même augmenté de 20,5% pour atteindre 45,4 millions d'euros.

Un peu plus de la moitié de ce chiffre d'affaires provient des marques FNG Brands (Fred & Ginger, CKS, Claudia Sträter, Expresso et Steps). Miss Etam représente environ 21% tandis que Brantano équivaut à un quart du chiffre d'affaires total, avec 126,6 millions d'euros. Des 130 magasins de cette dernière enseigne, il en reste une centaine, qui ont tous été rénovés à un rythme rapide.

D'après FNG, l'amélioration des performances provient, notamment, des avantages en termes de coûts au niveau de la logistique, des achats et des plateformes en ligne et d'une approche rationnelle de l'intégration des différentes sociétés acquises.

La dette a, quant à elle, augmenté à 144,9 millions d'euros en raison des nombreux investissements, principalement pour Brantano.