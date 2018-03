Belgocontrol et Living Tomorrow s'allient pour moderniser le contrôle du trafic aérien

Les drones, mais aussi l'intelligence artificielle et la réalité augmentée vont grandement modifier le travail des contrôleurs aériens dans les années à venir. Pour continuer à assurer un rôle de premier plan dans le secteur, Belgocontrol a signé jeudi un accord de collaboration avec la plateforme de recherche et développement Living Tomorrow. Ils travailleront ensemble aux réponses à apporter aux nouveaux défis.

Certaines nouvelles technologies vont fondamentalement changer le travail du gendarme aérien, estime le CEO de Belgocontrol, Johan Decuyper. Notamment l'utilisation du big data et les "digital towers", desquelles les contrôleurs travailleront à distance et non plus depuis une tour à l'aéroport.

L'arrivée des drones

La plus importante évolution selon Johan Decuyper est l'arrivée des drones - pas seulement des jouets d'extérieur, mais des drones livreurs, des drones-ambulances, etc.

Belgocontrol a déjà lancé un site internet reprenant les conditions d'utilisation de ces drones, mais ce n'est pas suffisant. "Comment allons-nous, à terme, gérer un espace aérien où se côtoient avions et drones? Cela sera-t-il le travail de Belgocontrol ou quelqu'un d'autre s'en occupera-t-il à notre place?", questionne Johan Decuyper.

Pour lui, il est évident que c'est à Belgocontrol de prendre ce rôle, compte tenu de son expérience en ce qui concerne la sécurité de l'espace aérien. "Mais nous devons nous organiser en conséquence, cela ne va pas nous tomber du ciel", estime-t-il.

C'est dans cette optique que Belgocontrol s'est tournée vers Living Tomorrow, qui aide les secteurs à jouer un rôle proactif dans l'évolution technologique.