Belgique et Pays-Bas lancent l'achat de seize navires pour plus de 4 milliards d'euros

La Belgique et les Pays-Bas ont donné jeudi le coup d'envoi à l'achat en commun de seize navires militaires - deux frégates et six navires de lutte contre les mines pour chaque pays - pour un montant de plus de quatre milliards d'euros, avec des livraisons des nouveaux bâtiments attendus à partir de 2023.

Les ministres de la Défense belge et néerlandais, Steven Vandeput et Ank Bijleveld, ont signé, en marge d'une réunion à l'Otan, deux Memorandums d'entente (MoU) qui "donnent le coup d'envoi" à la procédure d'achat de ces navires, selon l'expression de M. Vandeput.

Les Pays-Bas assureront la direction du programme des nouvelles frégates, alors que la Belgique prendra en charge la construction de douze nouveaux navires de lutte contre les mines pour les deux pays.

La Belgique et les Pays-Bas ont chacun prévu de consacrer un montant d'environ un milliard d'euros à chaque contrat.