Belfius présente ses résultats "solides" du premier semestre 2018

La banque Belfius a présenté ce vendredi ses résultats du premier semestre de cette année. Un résultat de 355 millions d'euros (+6,3% par rapport à 2017) après impôts que la banque annonce fièrement et justifie, entre autres, par son business model pertinent et la satisfaction de ses clients.

"Les résultats semestriels 2018 confirment la solidité financière de Belfius et la pertinence d'un business model axé sur la bancassurance, la diversification des revenus et la satisfaction des clients", peut-on lire dans le communiqué de presse de la banque. Elle affirme aussi que ce résultat net de 355 millions d'euros offre la possibilité de reverser une dividende d'un montant de 100 millions d'euros à l'État belge. Ce qui représente 25 millions de plus que l'année dernière à la même période.

Les meilleurs résultats de Belfius depuis sa création

Aussi, la banque a attiré 121.000 nouveaux clients durant ces six premiers mois et le nombre d'utilisateurs actifs de l'application mobile a, lui, augmenté également et atteint 1,2 million. L’accent est désormais mis sur la digitalisation de Belfius. 70 millions d’euros supplémentaires sont dégagés pour faire de la banque une entreprise digitale avec "des talents humains".

Durant la conférence de presse Marc Raisière, CEO de Belfius, s'est réjoui : "Ce sont les meilleurs résultats de semestre que Belfius connaît depuis sa création. C’est clairement cette stratégie de diversification des segments économiques que nous avons entrepris en 2013 qui portent aujourd’hui leurs fruits".