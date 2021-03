Bel 20 : Elia se réjouit de faire son retour dans la "Champion’s League" de la Bourse

Tel un championnat, le Bel20 a rendu son verdict. Le groupe d’affichage Barco est relégué : sa valeur a trop baissé en 2020. La banque ING s’en va aussi, jugée trop néerlandaise et pas assez belge. Pour les remplacer, deux entreprises sont promues : le fabricant de puces électroniques Melexis, un business en pleine croissance, et le gestionnaire de réseau électrique Elia. "Je suis très heureuse parce que c’est une reconnaissance du trajet de croissance que l’entreprise a entamé il y a quelques années, explique Catherine Van den Borre, la directrice financière d’Elia. Nous avons eu une stratégie de croissance depuis à peu près quatre ans."

Elia était déjà passé dans le Bel20 en 2017, mais en est sorti à cause d’un problème de liquidités. Une situation difficile à vivre à l’époque. "On est toujours un peu déçu quand on fait partie de la Champions League et qu’on doit la quitter", dit-elle avec humour, même si elle reconnaît que "les règles sont claires".

Après quatre ans passés dans le BelMid, Elia est cette fois de retour. "Je pense que les nombreux investissements qu’on a faits, ont ramené l’attention sur la croissance de l’entreprise, et ont généré l’intérêt des investisseurs", se félicite Catherine Van den Borre.

Si la directrice financière se réjouit de cette entrée en Bourse, qu’en pensent les travailleurs ? "C’est quelque chose qui est vu comme une reconnaissance du travail effectué, affirme Catherine Van den Borre. La croissance se fait grâce au commitment [l’engagement, ndlr] de chacun des membres du personnel sur le terrain, dans les fonctions de support, en RH, en Finances, donc c’est vraiment une reconnaissance générale."

Selon la directrice financière, ce retour dans le Bel20 aura des avantages concrets auprès des investisseurs belges et étrangers. "On est très actifs dans la transition énergétique, on a énormément d’investissements à faire dans les prochaines années", affirme Catherine Van den Borre. Quant à augmenter le capital et faire des appels au marché, ce sera "nécessaire", estime-t-elle, mais sur le long terme.

Entrer dans le Bel20 offre des avantages… mais également des contraintes, notamment dans le report en Bourse. "Il y a évidemment une communication financière à mettre en place, précise la directrice financière d’Elia. Mais la machine est lancée dès lors qu’on est coté sur Euronext [la principale place boursière de la zone euro, dont fait partie le Bel20, ndlr]."