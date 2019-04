Bebat a récolté 3208 tonnes de piles et batteries en 2018, mieux que l'année précédente

L’ASBL Bebat a récolté l’an dernier le volume record de 3208 tonnes de piles et batteries usagées, indique-t-elle vendredi. Il s’agit d’une augmentation de 5% par rapport à l’année précédente, soit 141 tonnes.

« La Belgique reste le numéro un mondial absolu. Avec un pourcentage de collecte de 61,6%, nous dépassons largement l’objectif de récolte de 45% en Flandre et 50% en Wallonie », se félicite l’administrateur délégué Peter Coonen. Sur base d’études menées à l’échelle européenne, l’ASBL se targue d’être loin devant les autres pays de l’Union, dont la moitié n’atteignent pas l’objectif de 45%. « Le pourcentage de collecte de la France, des Pays-Bas et de l’Allemagne se situe entre 45 et 50% », relève Peter Coonen.

La nouvelle hausse du pourcentage de collecte en Belgique est notamment imputable aux actions de sensibilisation de Bebat ainsi qu’à son réseau de collecte « compact », avec environ un point de collecte pour 500 habitants, estime-t-elle. De plus, l’année 2018 a vu l’apparition de nouveaux points de collecte pour récolter les batteries de nouveaux appareils comme les vélos électriques, les drones ou encore les cigarettes électroniques.

L’ASBL dispose désormais de plus de 25.000 points de collecte.