Barry Callebaut ouvre une Académie du Chocolat au musée du chocolat d'Anvers

Le chocolatier Barry Callebaut a ouvert jeudi dans les locaux du musée Chocolate Nation à Anvers une nouvelle Académie du Chocolat. Cette académie est la 23e au monde et la deuxième en Belgique (l'autre est sise à Wieze, en Flandre orientale). Barry Callebaut y donnera des formations professionnelles destinées aux chocolatiers et pâtissiers mais l'académie accueillera aussi des amateurs désirant développer leurs connaissances.

"Il s'agit d'un concept B2B qui s'inscrit dans notre businessmodel et dans le cadre duquel nous offrons, d'une part, en tant que fournisseurs, un service supplémentaire à notre clientèle mais où nous essayons aussi de nous attirer de nouveaux clients en leur permettant de se familiariser avec notre gamme et notre professionnalisme", explique Mike Schrauth de Barry Callebaut.

"Ici à Anvers, nous ouvrons aussi exceptionnellement nos cours au consommateur lambda qui pourra s'y former de façon basique ou plus approfondie. C'est l'idée derrière la collaboration mise en place avec Chocolate Nation. Nous remarquons que de plus en plus de simples amateurs de chocolat atteignent un niveau semi-professionnel et nous voulons les aider à perfectionner encore leurs techniques."

Outre des workshops et des formations professionnelles de deux jours maximum, la Chocolate Academy fournira aussi des avis techniques, notamment sur la bonne façon de faire refroidir le chocolat et organisera des moments où développer son réseau professionnel.