Baromètre des notaires: la province de Luxembourg devient la deuxième province la plus chère de Wallonie

Le baromètre des notaires vient d’être publié. Avec la crise sanitaire, le nombre de transactions a baissé en moyenne en Belgique. Avec des nuances régionales toutefois. Diminution sensible en Flandre et à Bruxelles mais légère hausse en Wallonie où le marché de l’immobilier se porte très bien. Il a été relativement épargné par la crise sanitaire en 2020. La baisse de 2,7% au niveau national n’est pas comparable aux dégâts que beaucoup d’autres secteurs ont subi.

Côté financier, le prix moyen d’une maison en Belgique s’est élevé à 276.993 euros, soit une hausse de +5,7% comparé à l’année précédente. Une augmentation qui touche toutes les régions. "Actuellement, la demande reste soutenue. Les taux d’intérêt hypothécaires restent extrêmement bas et attractifs. Dans le même temps, l’offre est aujourd’hui plus faible que la demande. De nombreuses personnes font 'le gros dos' et attendent que ça passe avant de vendre leur bien", analyse le notaire Renaud Grégoire, porte-parole de la Fédération des Notaires.

Recul à Bruxelles et en Flandre

C’est à Bruxelles que la baisse est la plus sensible avec une diminution de 4,8% des transactions. Deux causes : le tissu urbain est plus sensible au ralentissement économique et le marché est surtout aux mains d’investisseurs rendus frileux par la crise covid. Et les prix -en hausse eux aussi- n’arrangent rien. Il faut aujourd’hui débourser 500.000 euros en moyenne pour une maison individuelle et 274.000 euros pour un appartement dans l’agglomération bruxelloise.

En Flandre, l’activité s’est ralentie de 4,2%. Renaud Grégoire analyse ce recul : "La Flandre a subi le contrecoup de l’euphorie 'woonbonus' de la fin 2019. La pandémie a ensuite logiquement sonné le glas de cet enthousiasme pendant, en tout cas, les deux mois de confinement quasi complet". Avec en plus des prix records ! Le prix moyen d’une maison a augmenté de 17% tandis que celui des appartements s’est haussé de 15%. Du jamais vu depuis 2011.

Progression en Wallonie

A ce jeu-là la Wallonie s’en tire très bien avec une hausse des transactions de 0,8%. Mais cela diffère de région à région. La plus faible hausse de tout le pays est observée en province de Namur (+4,1%). A l’inverse, la plus forte hausse est observée en province de Luxembourg (+11,2%).

En raison de cette forte croissance, la province de Luxembourg devient la deuxième province la plus chère de Wallonie, derrière le Brabant wallon. "Selon nos observations, contrairement à la tendance nationale, l’augmentation des prix en province de Luxembourg a été plus forte sur les maisons les moins chères que sur les maisons les plus chères", pointe Renaud Grégoire.

Une exception notable : le Brabant Wallon qui connaît une baisse de 8%. Dans cette région, peut-être plus qu’ailleurs, le télétravail pourrait devenir la norme à l’avenir. Cela a incité les propriétaires à garder leur maison au vert plutôt que d’aller s’installer en ville pour éviter les embouteillages.

Les maisons les plus chères sont en Brabant Wallon : en moyenne 360.000 euros. A comparer aux moins chères qui sont situées en Hainaut : 200.000 euros. Le covid a peut-être changé certaines habitudes mais pas la principale : les Belges ont toujours une brique dans le ventre