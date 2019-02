Banque nationale de Belgique : l'emploi, c'est "la" bonne nouvelle de 2018

La Banque nationale vient de publier son rapport annuel 2018. Pour son nouveau gouverneur, Pierre Wunsch, ce qui ressort le plus de ce rapport, l’info de l’année en quelque sorte, c’est la dynamique de création d’emplois. « Pour moi, dit-il, c’est effectivement l’élément le plus important de ce rapport. L’économie a belge a créé à peu près 200.000 emplois ces dernières années, environ 60.000 l’année passée. C’est donc » la « bonne nouvelle de 2018. C’est important parce que la Belgique a connu pendant de nombreuses années un taux de chômage élevé et nous revenons maintenant à un niveau de chômage qu’on n’avait plus connu depuis les années '70. C’est une très belle réalisation ».

Evolution intéressante : l’économie belge crée plus d’emplois qu’avant avec une croissance économique moins importante. Autrement dit, l’intensité de la création d’emplois est plus forte… « C’est une réalité qu’on n’observe pas seulement en Belgique, souligne Pierre Wunsch. Mais, il faut le reconnaître, la politique qui a été menée par le gouvernement ces dernières années a contribué à augmenter, à améliorer l’intensité de la création d’emplois. On parvient à ramener sur le marché du travail des gens qui en avaient été longuement exclus. Le gouvernement a joué à la fois sur le côté offre et le côté de la demande, en revalorisant les bas salaires au travers du ‘tax shift' et en réduisant les coûts pour les employeurs. Il est difficile d’estimer exactement quel est l’impact de cette politique sur la création d’emplois, mais elle a certainement contribué aux bonnes nouvelles sur le front de l’emploi. »

Attention aux gains de productivité

Mais à terme, cette dynamique de l’emploi risque aussi de peser – à la baisse – sur les gains de productivité… Ces dernières années, les gains de productivité ont été relativement faibles. Or, explique Pierre Wunsch, sans gains de productivité, il n’y a pas de place pour les augmentations de salaires, il devient plus difficile de payer les pensions, d’assurer le service de la dette publique.

Consommation des ménages en berne

Contrairement à ce qu’on aurait pu imaginer, la baisse du chômage n’a pas eu d’impact sensible sur la consommation globale des ménages. Elle a continué à s’essouffler en 2018 alors qu’effectivement, la situation générale de l’économie et de l’emploi s’améliorait. Certes, la consommation des ménages a augmenté + 0,8% mais le revenu disponible des ménages a lui augmenté de 3,1%. Mais le paradoxe n’est qu’apparent selon Pierre Wunsch : « Pendant la crise et un petit peu après, rappelle-t-il, quand les développements salariaux étaient réduits, les gens ont consommé plus que l’augmentation de leurs revenus en utilisant une partie de leur épargne pour financer leurs dépenses de consommation. Le taux d’épargne des ménages a donc baissé. Mais maintenant, on voit l’inverse : les gens reconstituent leur épargne. En soi, le fait que les gens recommencent à épargner n’est pas un phénomène préoccupant même s’il est vrai que les nouvelles économiques en provenance de l’étranger ont été mauvaises au cours des derniers mois (incertitudes autour du Brexit, la situation en Italie, les tensions commerciales avec l’administration Trump…) et ces nouvelles ont eu un impact négatif sur la confiance des ménages. » Qui sont sans doute devenus un peu plus prudents. Quoi qu’il en soit, le taux d’épargne des ménages est ainsi passé de 11,3% du revenu disponible en 2016 à 11,8% en 2018.

Investissements des entreprises toujours en hausse

Les entreprises belges ont beaucoup investi au début de cycle de croissance économique en 2015, 2016, 2017. L’année passée, elles ont continué à investir mais à un rythme moins soutenu. Une prudence sans doute liée, là aussi, aux incertitudes qui pèsent sur le monde économique. Mais les enquêtes de la Banque nationale auprès des entreprises ne sont pas mauvaises à ce stade de sorte que son gouverneur s’attend à une progression de nouveau significative des investissements des entreprises en 2019.