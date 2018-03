Bancontact et Payconiq Belgium vont fusionner

Bancontact Company et Payconiq Belgium - née en mai 2017 d'une initiative conjointe de ING, KBC et Belfius - ont annoncé ce mardi leur intention de fusionner pour former une seule société, 'Bancontact Payconiq Company'. Les actionnaires des deux entités ont signé un accord hier/lundi, à ce sujet.

La fusion, "qui promet le meilleur des deux mondes pour les consommateurs et les commerçants", devrait être finalisée pour la fin du 2e trimestre de cette année.

La nouvelle entreprise proposera des produits innovants pour les paiements effectués en Belgique comme en Europe, tels que 'Payconiq by Bancontact', une application unifiée, ont précisé les deux sociétés dans un communiqué.

Les deux applis actuelles (appli Bancontact et appli Payconiq) demeureront provisoirement disponibles.

La carte Bancontact subsistera également et ce, pour les paiements en ligne comme pour les paiements en magasin "traditionnel". Elle gardera son nom.

Enfin, 5 banques se rangent derrière la nouvelle entreprise belge : AXA Banque, Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC.

En 2017, Bancontact et Payconiq ont traité ensemble quelque 15 millions de paiements mobiles.