Baisse du nombre d'emplois vacants au deuxième trimestre de 2019

Les entreprises belges offraient 139.000 emplois vacants au deuxième trimestre de 2019, contre 147.700 lors du trimestre précédent, indique lundi l'office belge de statistique Statbel. Le taux de vacance d'emploi (nombre d'emplois vacants par rapport au nombre total d'emplois dans l'entreprise) a également diminué de 3,64% à 3,41%.

Les trois Régions ont connu une baisse, avec 2800 emplois vacants en moins à Bruxelles, 2100 en Wallonie et 3800 en Flandre. Le taux de vacance reste plus élevé en Flandre (3,8%), qu'à Bruxelles (3,1%) et en Wallonie (2,6%).

Plus de trois quarts (76,9%) de ces emplois vacants se concentrent dans cinq secteurs économiques: le non marchand (22,7%, soit 31.500 emplois), les sciences et les services (18,8%, 26.100 emplois), l'industrie (13,5%, 18.700 emplois), le commerce (12,3%, 17.100 emplois) et la construction (9,6%, 13.400 emplois).