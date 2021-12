Baisse des prix du gaz en Europe pour le quatrième jour consécutif

Les prix du gaz en Europe ont baissé pour la quatrième journée consécutive lundi, grâce aux navires de gaz naturel liquéfié (GNL) supplémentaires en route vers les ports d'Europe occidentale pour soulager la tension sur le marché du gaz, mais aussi grâce au redoux météorologique attendu, qui fera réduire la demande.

Le prix du gaz naturel néerlandais, la référence européenne, a chuté lundi de près d'un cinquième, à 90 euros par mégawattheure, soit la moitié du pic de plus de 180 euros atteint mardi dernier. En revanche, le prix est encore environ cinq fois plus élevé qu'il y a un an.

La chute des prix du gaz entraîne également une baisse des prix de l'électricité. En Allemagne et en France, les prix de l'électricité ont baissé de 20 à 30%.