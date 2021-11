Baisse de 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour les 5000 premières entreprises de Belgique

Les 5000 plus grosses entreprises de Belgique ont enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires cumulé de 690 milliards d'euros, en baisse de 60 milliards sur un an, ressort-il du Top 5000 du magazine Trends. "Au total, 45% des entreprises de ce Top ont vu leur bénéfice net reculer et 52% leur chiffre d'affaires", pointe Tommy Browaeys, éditeur du Trends Top.

Alors qu'en 2019, six entreprises gagnaient plus d'un milliard d'euros, totalisant ensemble 12,6 milliards d'euros, un an plus tard, elles ne sont que trois, avec un montant de 5,2 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires cumulé des 5.000 entreprises a donc reculé de 8% et le bénéfice de 48%, à 20,7 milliards d'euros. "Les conséquences pour l'économie en général sont importantes puisque les sociétés ont payé en 2020 1,24 milliard d'impôts des sociétés en moins qu'en 2019", relève Trends dans son étude qui paraîtra jeudi dans le magazine.

En termes de chiffre d'affaires, Toyota Motor Europe domine encore le Top 5000 malgré un recul de 3,1 milliards entre 2019 et 2020, à 25 milliards d'euros. Deux sociétés pharmaceutiques complètent le podium: Pfizer Service Company (24 milliards d'euros) et Janssen Pharmaceutica (17,2 millliards).

Cette dernière domine le classement au bénéfice net avec 2,2 milliards d'euros. Ses concurrents GSK Biologicals (1,8 milliard) et Pfizer Manufacturing Belgium (868 millions) viennent ensuite.