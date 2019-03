Baisse de 10% du nombre de chômeurs indemnisés en 2018

Le nombre de chômeurs complets indemnisés s'élevait l'an dernier à 438.477 personnes, une diminution de 10% par rapport à 2017 et une moyenne mensuelle qui n'avait plus été observée depuis 1981, selon les chiffres annuels de l'Office national de l'emploi (Onem), présentés jeudi.

Une baisse est constatée tant chez les demandeurs d'emploi indemnisés (-6,8%, à 348.221) que chez les non-demandeurs d'emploi indemnisés. Parmi ceux-ci, le nombre de chômeurs âgés dispensés et le nombre de chômeurs avec un complément d'entreprise dispensés (anciennement prépension) ont continué de baisser en 2018 de respectivement 37,1 et 14,6%. L'évolution dans ces groupes est influencée, d'une part, par une réglementation plus stricte qui fait baisser le nombre de nouveaux entrants et, d'autre part, par le vieillissement de la population qui entraîne des sorties plus importantes vers le régime de pension.

Le nombre total de chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi a diminué dans les trois Régions. C'est la Région flamande qui enregistre la diminution la plus importante (-8,4%); vient ensuite la Région wallonne (-7,4%) puis la Région bruxelloise (-1,9%).

Selon le niveau d'études, le chômage a le plus baissé chez les personnes peu qualifiées (-7,9%). Pour les titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire et pour les personnes hautement qualifiées, on enregistre des diminutions de respectivement 6,6 et 4,3%.

Les dépenses totales pour les prestations sociales calculées sur le budget de l'Onem représentaient l'an dernier 1,56% du PIB (contre 1,74% en 2017).