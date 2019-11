Bagagistes, agents de piste, chauffeurs… Brussels Airport recrute en ce moment 400 personnes

Brussels Airport, c’est l’un des plus gros employeurs du pays. Quelque 20.000 personnes y travaillent quotidiennement. L’aéroport, qui recrute d’ailleurs presque en permanence, propose actuellement 400 postes à pourvoir. Une grande foire à l’emploi est organisée ce lundi après-midi à Vilvorde.

Parmi les profils recherchés : des bagagistes, des hôtes et hôtesses d’accueil, des agents et agentes de sécurité, des chauffeurs et chauffeuses poids lourds, des agents et agentes de piste pour aiguiller les avions sur le tarmac…

"Nous organisons ce salon de l’emploi pour promouvoir les 400 offres d’emplois vacants à l’aéroport, explique Simon De Maeseneer, general Manager d’Aviato, la maison de l’emploi de Brussels Airport. Les chercheurs d’emploi peuvent rencontrer les employeurs, faire des speed datings et suivre des ateliers. Et, qui sait, rentrer à la maison avec un nouveau job."

Une bonne connaissance du néerlandais est un atout, même si l’aéroport organise des formations pour ceux qui le souhaitent. "Les gens peuvent démarrer leur carrière à Brussels Airport", conclut Simon De Maeseneer.