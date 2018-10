Aviapartner: une partie du personnel reprend le travail

La direction d'Aviapartner a soumis dans la nuit de mardi à mercredi aux syndicats une "proposition d'accord intéressante". Les syndicats la proposent à leurs bases dans la matinée, a indiqué le syndicat libéral. Le travail reprend petit à petit.

Après six jours de grève, syndicats et direction d'Aviapartner ont abouti à un projet d'accord, les discussions étaient constructives depuis mercredi après-midi.

Selon le syndicat socialiste UBT-FGTB, le texte négocié entre la direction et les représentants des travailleurs prévoit une augmentation du nombre de contrats ainsi qu'une prime. "Nous aurons des équipes de cinq personnes pour charger et décharger les avions, et les intérimaires obtiennent un contrat avec Aviapartner. Des primes pour le personnel sont prévues et prennent entre autres la forme d'une CCT 90."

L'accord prévoit également "un certain nombre d'améliorations qualitatives", comme le renforcement du service du personnel pour que les salaires soient correctement payés et le fait que des membres du conseil d'administration superviseront la mise en œuvre de l'accord.

"Nous ne pouvons que regretter le fait que la direction a mis autant de temps à faire des propositions positives. Cette grève aurait même pu être évitée si la direction avait écouté les cris d'urgence du personnel. En fin de compte, le grand patron Clive Hopkins a dû intervenir pour sortir de l'impasse. La direction belge porte une grande responsabilité dans cette grève", estime Sandra Langenus, de l'UBT-FGTB.

Les syndicats décrivent l'arrivée de cet accord après six longues journées de lutte comme "un vol transatlantique en vitesse de croisière".

Les avions vont-ils décoller de l'aéroport de Bruxelles National ?

Pour Olivier Van Camp, secrétaire adjoint du SETCA industrie, l’accord est positif : "On a un accord très équilibré du point de vue des contrats et des augmentations. On est très content. C'est surtout pour les contrats que les gens ont fait grève, ils voulaient des contrats acceptables et on a réussi à avoir, déjà à partir du 5 novembre, des contrats fixes et des augmentations de contrats."

La direction accorde également un renforcement et une stabilité des effectifs au sein de chaque département.