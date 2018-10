Aviapartner: les travailleurs approuvent le préaccord, pas de retour à la normale avant jeudi

La direction d'Aviapartner et les syndicats ont conclu un préaccord dans la nuit de mardi à mercredi. Les syndicats ont proposé ce préaccord à la base en fin de matinée et, d'après Kurt Callaerts de la CSC Transcom, il a été plébiscité par les travailleurs. Cela a été confirmé par le syndicat libéral ACLVB. Mais 90 vols restent annulés ce mercredi à Brussels Airport.

Ce préaccord a été obtenu après six jours de grève. Selon le syndicat socialiste UBT-FGTB, le texte négocié entre la direction et les représentants des travailleurs prévoit une augmentation du nombre de contrats ainsi qu'une prime. "Nous aurons des équipes de cinq personnes pour charger et décharger les avions, et les intérimaires obtiennent un contrat avec Aviapartner. Des primes pour le personnel sont prévues et prennent entre autres la forme d'une CCT 90."

L'accord prévoit également "un certain nombre d'améliorations qualitatives", comme le renforcement du service du personnel pour que les salaires soient correctement payés et le fait que des membres du conseil d'administration superviseront la mise en œuvre de l'accord.

"Nous ne pouvons que regretter le fait que la direction a mis autant de temps à faire des propositions positives. Cette grève aurait même pu être évitée si la direction avait écouté les cris d'urgence du personnel. En fin de compte, le grand patron Clive Hopkins a dû intervenir pour sortir de l'impasse. La direction belge porte une grande responsabilité dans cette grève", estime Sandra Langenus, de l'UBT-FGTB.

Les syndicats décrivent l'arrivée de cet accord après six longues journées de lutte comme "un vol transatlantique en vitesse de croisière".

Pour Olivier Van Camp, secrétaire adjoint du SETCA industrie, l’accord est positif : "On a un accord très équilibré du point de vue des contrats et des augmentations. On n'a pas tout obtenu mais les travailleurs sont quand même très contents. C'est surtout pour les contrats que les gens ont fait grève, ils voulaient des contrats acceptables et on a réussi à avoir directement 50 contrats, soit à partir du 5 novembre soit à partir du 1er décembre, des contrats fixes et des augmentations de contrats."

Au total, 27 contrats intérimaires seront convertis en contrats à durée indéterminée, 32 travailleurs recevront une prolongation de contrat, tandis que 40 intérimaires supplémentaires viendront renforcer les différents départements de l'entreprise. Quelque 3,2 millions d'euros sont également investis afin de remplacer le matériel défectueux.

"Pas de manque de respect", estime la direction

Le directeur général d'Aviapartner Belgique, Stephan Denner, n'a pas caché sa satisfaction après la conclusion d'un pré-accord avec les syndicats. Après six jours de grève, la société de manutention aéronautique veut reprendre le plus vite possible le cours normal de ses activités.

"Il n'y a pas de manque de respect. Nous avons toujours reconnu le travail difficile sur le tarmac. Les discussions et l'accord montrent maintenant ce respect, malgré des négociations pesantes", déclare Stephan Denner.

L'implication mardi du CEO d'Aviapartner, Clive Hopkins, a permis de débloquer la situation. Quant aux syndicats, ils ont laissé entendre tout au long des négociations que la concertation sociale était rendue plus difficile par la situation économique d'Aviapartner, le mot "faillite" ayant même été prononcé à plusieurs reprises.

"Toutes les entreprises ont des dettes", répond Stephan Denner. "Pour ce qui concerne le matériel, 50 nouveaux véhicules électriques sont encore arrivés il y a deux semaines et l'année prochaine, des investissements d'un million d'euros sont à nouveau prévus. Notre groupe continue à se développer et il n'y a donc pas d'inquiétude spécifique."

Le directeur-général ne souhaite pas préciser le coût de ces six jours de grève. "Nous sommes encore en train de calculer les pertes encourues ces derniers jours mais ce montant ne sera pas communiqué".

"Ce n'est jamais une bonne nouvelle quand une grève éclate mais le plus important est qu'un accord ait été trouvé. La priorité est maintenant de traiter l'arriéré de bagages le plus rapidement possible afin que les passagers récupèrent leurs bagages."

90 vols annulés ce mercredi

Nonante vols, sur un total de 620, sont toujours annoncés annulés ce mercredi à Brussels Airport, indique la porte-parole de l'aéroport Anke Fransen. Les voyageurs sont invités à vérifier si leur vol est bien maintenu et à prendre contact avec leur compagnie aérienne dans le cas contraire. L'activité ne sera pas normalisée avant jeudi, selon une représentante CNE.

Une trentaine de compagnies, dont British Airways, El Al, Iberia, KLM, SAS, Ryanair et TUI Fly sous-traitent à Aviapartner le chargement et le déchargement des bagages en soute. Aviapartner est avec Swissport un des deux prestataires opérant à Zaventem pour les bagages. Pour ce qui concerne les personnes dont le bagage est resté à l'aéroport, Brussels Airport conseille de ne pas se rendre au terminal tant qu'elles n'ont pas reçu un message les invitant à venir le récupérer. Au total, quelque 1.500 valises seraient actuellement bloquées à Zaventem.

960 vols annulés en 6 jours

Selon Brussels Airport, 960 vols opérés par Aviapartner ont été annulés pendant les 6 jours de grève, affectant près de 115 000 voyageurs. Brussels Airport se dit satisfait qu’un accord ait pu être trouvé entre la direction d’Aviapartner et les syndicats de l’entreprise, mais regrette l’impact important de cette grève non annoncée sur les passagers et les compagnies aériennes.