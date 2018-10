Aviapartner: les syndicats vont proposer un projet d'accord au personnel

La direction d'Aviapartner a soumis aux syndicats une "proposition d'accord intéressante". Les syndicats la proposeront à leurs bases à partir de 6h00 mercredi, a indiqué le syndicat libéral au petit matin.

Après six jours de grève, syndicats et direction d'Aviapartner un projet d'accord est prêt. Les discussions sont constructives depuis hier après-midi.

Une importante action de solidarité a débuté mardi à 11h dans le hall des départs de l'aéroport de Zaventem. Les manutentionnaires d'Aviapartner ont démarré une grève spontanée jeudi dernier. "Une petite fumée blanche arrive dans la cheminée", a laissé entendre la direction cette nuit. Les syndicats, quant à eux, décrivent l'arrivée d'un accord après six longues journées de lutte comme "un vol transatlantique en vitesse de croisière". Malgré ce projet d'accord, on ignore si les bagagistes pourront reprendre leur service dès ce matin ou en cours de journée.