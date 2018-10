Aviapartner: les syndicats proposent un projet d'accord au personnel

La direction d'Aviapartner a soumis aux syndicats une "proposition d'accord intéressante". Les syndicats la proposent à leurs bases depuis 6h00 ce mercredi, a indiqué le syndicat libéral au petit matin.

Après six jours de grève, syndicats et direction d'Aviapartner un projet d'accord est prêt. Les discussions sont constructives depuis hier après-midi.

Une importante action de solidarité a débuté mardi à 11h dans le hall des départs de l'aéroport de Zaventem. Les manutentionnaires d'Aviapartner ont démarré une grève spontanée jeudi dernier. "Une petite fumée blanche arrive dans la cheminée", a laissé entendre la direction cette nuit. Les syndicats, quant à eux, décrivent l'arrivée d'un accord après six longues journées de lutte comme "un vol transatlantique en vitesse de croisière". Malgré ce projet d'accord, on ignore si les bagagistes pourront reprendre leur service dès ce matin ou en cours de journée.

Les avions vont-ils décoller ce matin, depuis l'aéroport de Bruxelles National ?

Un accord est enfin tombé entre les patrons et les syndicats d'Aviapartner. Il ne s'agit pour l'heure que d'un projet d'accord. Qui doit être présenté aux travailleurs. La grève pourrait donc prendre fin dans les prochaines minutes.

Le projet d'accord est présenté depuis 6H et jusqu'à 8H, dans tous les départements concernés. Les syndicats ont confiance en leur pré-accord, et le travail des bagagistes devrait reprendre ce matin. En tout, 20 points étaient mardi toute la journée et cette nuit. Et si tout n'a pas abouti du côté des syndicats, ils restent très satisfaits de ce qui a été obtenu. Notamment grâce aux avancées sur le gros point des revendications: les contrats de travail.

Pour Olivier Van Camp, secrétaire adjoint du SETCA industrie, l’accord est positif : "On a un accord très équilibré du point de vue des contrats et des augmentations. On est très content. C'est surtout pour les contrats que les gens ont fait grève, ils voulaient des contrats acceptables et on a réussi à avoir, déjà à partir du 5 novembre, des contrats fixes et des augmentations de contrats. "

La direction accorde également un renforcement et une stabilité des effectifs au sein de chaque département.