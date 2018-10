Avenir incertain pour les cafetières Bialetti: symbole d'une industrie italienne en difficulté?

C'est un véritable symbole du savoir-vivre à l'italienne. La cafetière Moka Express de la marque Bialetti. Créée, et produite dès 1933, la cafetière au design art déco est menacée de disparition. Le groupe Bialetti a enregistré 15,3 millions de pertes au premier semestre, en plus d'une dette avoisinant les 70 millions d'euros, de quoi annoncer des "doutes sur la continuité du groupe".

La promesse de l'espresso à la maison

La promesse initiale du groupe Bialetti, faire entrer, grâce à sa cafetière en aluminium, l'expresso dans la maison du particulier. Grâce à une campagne de pub lancée dans les années 50, la renommée de la cafetière octogonale n'est plus à faire, et 90% des ménages italiens en auraient une. Mais aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne, le marché est dominé par les pads et les dosettes. Dont les ventes progressent. Alors que les ventes de café moulu, elles déclinent. Partout en Europe, en ce compris en Italie.

Le marché à changé

Salaires impayés, impôts et contributions encore dus, le groupe Bialetti serait, selon certaines sources internes dans une phase finale de négociation avec un fonds d’investissement américain (Och-Ziff Capital). Objectif pour Bialetti, un prêt de 35 millions d'euros intégrés à un plan de restructuration de sa dette. Accord qui devrait encore être approuvé par la justice italienne, au tribunal de Brescia. Audience prévue le 14 novembre prochain. Les sources internes à Bialeti citées par The Telegraph se montrent optimistes, selon eux l'opération pourrait permettre de pérenniser les activités du groupe, dont la production des Moka.

Symbole d'une industrie en difficulté?

Mais les difficultés de Bialetti ne sont pas nouvelles : en 2010 déjà, Bialetti fermait son usine historique dans le Piémont. A l’époque, "la croissance de producteurs dans les pays à bas coûts" était évoquée, ainsi qu’un recul du volume d’activité de 26% en deux ans. "Le modèle passé de production de cafetières par Bialetti n’est plus ni compétitif ni durable en raison de la forte incidence des coûts fixes et indirects", déclarait le groupe dans un communiqué.

L’industrie italienne est toujours d’environ 20% inférieure à son niveau d’il y a dix ans

En apparence les derniers chiffres de l’industrie italienne sont encourageants, avec une croissance de 1,5% en 2017, l'Italie dans son ensemble a enregistré ses meilleures performances en sept ans, l'année dernière. Et les commandes pour l'indsutrie augmentaient de 4,9% en un an, apprenait-on en mai dernier. Sauf qu’en fait, l’industrie de la péninsule revient de loin…et n’en est pas encore tout à fait revenue. Dans d’autres pays européens comme la France ou l’Allemagne, l’industrie a souffert mais a quasiment retrouvé son niveau d’avant crise. En Italie, l’industrie est toujours d’environ 20% inférieure à son niveau d’il y a dix ans.

Industrie faible technologiquement

Il serait ridicule de réduire la situation de l'Italie à une seule entreprise. D'autant que le pays connait des réalités très contrastées: le Nord se porte économiquement très clairement mieux que le Sud, ce clivage-là demeure. L'industrie italienne souffre en fait d'un problème de compétitivité dans de nombreux secteurs. Le pays a perdu ces dix dernières années des parts de marché à l'exportation dans toute une série de secteurs. Parce que la colonne vertébrale de l'industrie italienne est encore composée de secteur moyenne ou faible technologie: agriculture, bois, textile,... Il est d'ailleurs assez symptomatique de constater que le deuxième secteur le plus le plus avantageux à l'export pour Italie - au sein duquel l'Italie exporte plus qu'elle ne doit importer, c'est la quincaillerie. Un secteur qui n'est pas de ceux qui affichent le plus de valeur ajoutée.

Le Made in Italy sous pression

Donc malgré des coûts salariaux italiens peu élevés, le commerce extérieur de l’Italie s’est dégradé (avec une érosion massive de l'emploi des classes moyennes) Et c'est un peu l'histoire de Bialetti: une marque pourtant emblématique du "Made In Italy", contrainte de délocaliser et peut-être bientôt de mettre la clé sous le paillasson.