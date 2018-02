Avenir de Brussels Airlines: les syndicats toujours inquiets, une grève n'est pas exclue

Lufthansa a remercié lundi les directeurs belges de Brusssels airlines. Christina Foerster, une Allemande, remplacera le directeur Bernard Gustin. Brussels Airlines devrait voler aux côtés d'Eurowings, la filiale bas coût de Lufthansa.

Nouveau conseil d'entreprise ce mercredi

Mais pour les travailleurs, pas question de "bain de sang social", a assuré le président du Conseil d'administration Etienne Davignon. Pour en savoir davantage, il faudra attendre mercredi. Un conseil d'entreprise extraordinaire est prévu à 8h, en présence du patron d'Eurowings, Thorsten Dirks.

Malgré les propos rassurants d'Etienne Davignon, l'inquiétude reste de mise du côté des syndicats.

"Nous n'avons à ce jour rien vu sur papier," déclare Sophie Crombin, de la CGSLB. "Un mouvement de grève n'est jamais exclu. Mais nous ferons en sorte de privilégier la discussion. (...) Nous voulons vraiment avoir des garanties pour les travailleurs de Brussels Airlines."

Pourquoi instaurer un climat de peur?

De son côté, Didier Lebbe (CNE) pointe du doigt un manque d'informations.

"Ce changement de direction commence avec un très gros raté au niveau de la communication avec le personnel," déplore Didier Lebbe . "Pourquoi ne pas rassurer directement? Pourquoi instaurer un climat de peur dans l'entreprise? On nous dit finalement: pour plus de détails il faudra encore attendre deux jours. C'est un petit peu ça qui me révolte".

