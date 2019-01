Avec un investissement de trois milliards au port d'Anvers, la chimie belge est en ébullition

Le groupe chimique britannique Ineos investira 3 milliards d'euros dans le port d'Anvers, ce qui devrait créer 400 emplois directs. Le CEO d'Ineos Group Jim Ratcliff a signé le MoU (Memorandum of Understanding) mardi.

Le méga-investissement représente le deal le plus important depuis 20 ans dans la chimie européenne.

Ineos avait annoncé plus tôt dans l'année l'investissement dans le cadre de l'expansion de ses usines chimiques. Plusieurs sites européens étaient candidats, c'est donc finalement Anvers qui a été retenu. Le groupe va y construire une usine de déshydrogénation du propane (PDH) et une unité de craquage, qui transformeront respectivement le propane et l'éthane en propylène et éthylène, des matières premières de produits chimiques utilisés dans quantité de secteurs comme l'automobile, la construction et le textile, les cosmétiques et l'hygiène, la pharmacie, l'électronique et les matériaux d'emballage.

Les nouvelles unités de production devraient être mises en service en 2024. "Dès qu'il sera opérationnel, le site créera 400 emplois à plein temps directs et cinq fois plus d'emplois indirects. Quelque 3.000 ouvriers travailleront à sa construction", indique un communiqué commun d'Ineos, du port d'Anvers, de l'agence FIT et de la fédération sectorielle essenscia.

"Une fois de plus, nous prouvons la force d'attraction pour les grands investisseurs internationaux de notre cluster chimique, le plus grand en Europe", s'est félicité le patron de l'entreprise portuaire d'Anvers, Jacques Vandermeiren. "Ce méga-projet porte le montant de nouveaux investissements que nous avons attirés à Anvers en 2018 à plus de 5 milliards d'euros. C'est incontestablement un formidable bond en avant dans l'ancrage de notre industrie à Anvers et une garantie essentielle d'un avenir durable pour notre port et pour l'économie belge."

Un vaste réseau de pipe-lines

Le choix d'Anvers est lié à plusieurs facteurs. Tout d'abord, depuis 1998 et une première implantation à Zwijndrecht, à l'Ouest d'Anvers, Ineos a créé dix autres sites belges, en incluant les laboratoires de recherche de Jemeppe-sur-Sambre et de Neder-Over-Heembeek, au Nord de Bruxelles.

Ensuite, si la situation géographique et le dynamisme du port sont favorables et reconnus, le problème de la densité et même de la saturation de la circulation autour d'Anvers est surmonté par le transport même du gaz (arrivée en bateau) et du produit transformé (vaste réseau de pipe-lines).

Enfin, à Anvers la concentration d'activités chimiques diverses est unique dans le monde. D'autres grands pôles sont souvent centrés sur le gaz et le pétrole (Dubaï, Houston).

Anvers, un pôle chimique unique

"Anvers accepte toutes les sortes de chimie, qu'elle soit organique ou inorganique", indique Yves Verschueren, l'administrateur-délégué d'Essenscia, la fédération du secteur chimique belge. "qu'elle soit encore de la chimie de base ou qu'elle soit déjà dans des développements de la chaîne de valeurs plus avancées. Pensons par exemple aux matières plastiques, aux médicaments qui sont une émanation de la chimie également, aux produits cosmétiques, aux peintures. Toutes les formes de chimie sont présentes dans ce cluster anversois, ce qui le rend unique et ce qui pour un investisseur comme Ineos offre une opportunité inégalable."

Aïe, le plastique...La volonté politique et de société semble d'en réduire l'utilisation..."Ineos construit une énorme unité qui va permettre de produire toute une série de solutions dont notre société a besoin aujourd'hui. Des matières qui permettent d'alléger les voitures, les trains, les avions. Le fait est que, pour construire des moulins à vent à haut rendement, on a besoin de solutions qui émanent de cette filière plastique. Ce sont des solutions qu'on va produire en Belgique, en Europe, pour finalement le bien-être de tout le monde."

Deux critiques entourent encore l'annonce de la construction de ces usine et unité à Anvers. La surproduction de CO2? Réponse d'Ineos: "les nouveaux bâtiments vont intégrer les dernières innovations technologiques". L'alimentation de ces installations par gaz, notamment le contesté gaz de schiste? Réponse du secteur chimique: "qui nous dit que ce gaz sera encore moins coûteux dans dix ans?"