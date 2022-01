Avec 7,2%, le taux de chômage dans la zone euro se rapproche de son niveau d'avant la crise du covid-19

Le taux de chômage était de 7,2% dans la zone euro en novembre et de 6,5% dans l'ensemble de l'Union européenne, indique lundi Eurostat, l'office européen de statistique.

En novembre dernier, le taux de chômage de la zone euro était donc de 7,2%, en baisse par rapport au taux de 7,3% enregistré en octobre 2021 et au taux de 8,1% en novembre 2020. Le taux de chômage de l'UE était de 6,5% en septembre 2021, en baisse par rapport au taux de 6,7% en octobre 2021 et de 7,4% en novembre 2020.

En Belgique, le taux de chômage en septembre était de 5,9% contre 6,0% en octobre et 5,6% en novembre 2020.

Eurostat estime qu'en novembre 2021, 13,984 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE, dont 11,829 millions dans la zone euro. Par rapport à octobre 2021, le nombre de chômeurs a diminué de 247.000 dans l'UE et de 222.000 dans la zone euro. Par rapport à novembre 2020, le chômage a diminué de 1,659 million dans l'UE et de 1,411 million dans la zone euro.