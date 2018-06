Aux Etats-Unis, "400 000 emplois vont disparaître parce que les biens américains vont coûter plus cher"

Victime de la guerre commerciale lancée par Donald Trump, le constructeur emblématique de motos américaines Harley Davidson a annoncé délocaliser une partie de sa production pour échapper aux tarifs douaniers instaurés par Bruxelles en représailles à ceux de Washington. Comment comprendre cette décision? Bruno Colmant, chef du service économique de la banque Degroof, répond au micro de La Première.



Que se passe-t-il concrètement aux Etats-Unis ?

Bruno Colmant: "Quelque chose d’assez important. Donald Trump est en train de lancer une guérilla commerciale de manière un peu rapide, en entretenant le suspense et l’instabilité et en empêchant certaines importations américaines. Les Européens ont bien sûr réagi et ont eux-mêmes mis en œuvre des barrières tarifaires, comme pour les Harley Davidson. Et donc Harley Davidson va délocaliser sa production hors des États-Unis pour que les importations d’Harley Davidson en Europe ne soient plus qualifiées d’américaines, mais peut-être de canadiennes ou de mexicaines. Donc, en fait, on rentre dans un monde commercial qui est beaucoup plus volatile, beaucoup plus en turbulences par rapport à ce qu’on avait connu auparavant."

400 000 emplois vont disparaître parce que les biens américains vont coûter plus cher

"Ce qui se passe de manière plus globale, c’est que les Américains n’épargnent pas assez. Ils consomment trop, plus qu’ils ne produisent. Donc ils doivent importer des biens qu’il est moins cher ou plus efficace de produire à l’étranger. On sait par exemple qu’une Chevrolet est de moins bonne qualité qu’une BMW importée. Tout le narratif du discours de Trump était de dire qu’il fallait fermer les frontières aux importations d’acier et d’aluminium pour protéger les emplois américains. En fait, on se rend compte aux États-Unis que ça va avoir des effets désastreux sur l’économie parce que les taxes, par exemple, sur l’acier et l’aluminium vont à peu près rapporter six milliards de dollars par an d’impôts supplémentaires et vont peut-être contribuer à créer 25 000 emplois, mais 400 000 emplois vont disparaître parce que les biens américains vont coûter plus cher."

"Les Européens ont très légitimement réagi et c’est difficile pour les Européens de réagir parce que les importations américaines ne sont pas les mêmes pour tous les pays européens. Et Trump accentue maintenant son discours en parlant de commerce qui n’est pas équitable, mais il est évident que ce sont les Américains qui ont commencé."



Quand l’Europe décide de taxer les motos Harley Davidson, les jeans ou le beurre de cacahuètes, ce n’est pas peanuts face à des matières premières comme l’aluminium ou l’acier ?

Bruno Colmant: "C’est tout à fait anecdotique et c’est d’autant plus inquiétant, ou en tout cas difficile à mettre en œuvre, que les biens qu’on importe des États-Unis ne sont pas les mêmes selon le pays. Le Portugal n’importe peut-être pas les mêmes échantillons de produits américains que l’Allemagne. Ça va donc être très difficile de cibler de manière précise des produits."

"Par exemple, Trump a parlé du fait qu’il voulait taxer à un taux de 10%, puis de 20%, les importations de voitures allemandes aux États-Unis. Imaginons que ça se passe et que les Européens réagissent, quels produits vont-ils taxer ? Si on imagine qu’on surtaxe de nouveau le bourbon ou les blue-jeans, il est clair que les Portugais vont dire : " pourquoi devons-nous payer plus cher le bourbon importé parce que les Allemands sont eux pénalisés à l’exportation ? " Ça va donc créer en Europe une certaine dissension et c’est pour ça que la réaction européenne est une réaction qui est très minimaliste, parce qu’il faut trouver des produits qui sont plus ou moins consommés partout en Europe, sans devoir pénaliser un ou plusieurs pays spécifiquement."

Donald Trump est-il en train de créer des tensions entre les pays européens?

Bruno Colmant : "Je crois que ça va être très compliqué pour l’Europe de réagir. Virgile avait écrit : " Jupiter rend fou ce qu’il veut détruire ", et en fait Trump entretient une instabilité avec un comportement un peu bipolaire, un comportement erratique, et ce qu’il met en œuvre est une guérilla commerciale, c’est-à-dire que personne n’est capable de savoir quelle sera la prochaine démarche. On l’a encore vu hier."

"Il a dans un premier temps ciblé les importations, notamment en matière informatique chinoise, et puis tout d’un coup il a changé d’avis en disant qu’il avait réévalué la situation. C’est néfaste au climat des affaires et ça va finalement nuire aux États-Unis parce que la nature des investissements que les pays étrangers vont faire aux États-Unis va peut-être être disqualifiée au motif qu’on ne sait pas quelle sera la politique commerciale américaine future."