Automobile : Genève relancera prudemment son salon de l’auto en 2022

On considère que l’automobile fait toujours rêver

Tandis que le salon de Francfort s’est déplacé cette année à Munich avec un concept ouvert à toutes les mobilités, et que la grand-messe américaine de Detroit est en perte de vitesse face au salon de l’électronique de Las Vegas, le GIMS veut se démarquer en "restant un salon automobile".

Face à l’urgence écologique et la mutation du secteur, "on considère que l’automobile fait toujours rêver", a souligné le directeur général du GIMS.

A lire aussi : Les immatriculations automobiles au plus bas en juillet depuis dix ans

Le GIMS veut cependant rester "un salon populaire", où le "visiteur est aussi un acteur", avec des animations, des zones d’essais et de débats ouvertes au public, ainsi qu’un espace dédié aux jeux vidéo, a précisé Sandro Mesquita.

Ce scénario "extrêmement conservateur" prend en compte les précautions liées à la pandémie, qui limitent l’accès aux personnes vaccinées, testées ou guéries, et imposent une jauge de 10.000 personnes en même temps dans le Palexpo de Genève.

Ce rendez-vous majeur du secteur, qui réunit habituellement plus de 600.000 personnes, devrait en accueillir la moitié en 2022, selon M. Mesquita, qui a pris la tête du Geneva International Motor Festival (GIMS) en 2020.

Après deux annulations en 2020 et 2021, le salon de l’automobile de Genève va revenir prudemment en 2022 avec une édition réduite, a déclaré jeudi son directeur général Sandro Mesquita à l’AFP.

"Il n’y aura pas de vélos, de trottinettes, de drones. Ça correspond à notre ADN, à ce que l’on est. Ça correspond aussi à une conviction : il faut une plateforme pour l’automobile", a souligné Sandro Mesquita.

La surface du salon a diminué de 20% par rapport à celle prévue en 2020, et 60% des surfaces disponibles sont réservées pour le moment. "2022 sera une année de transition, de redémarrage", a précisé le directeur général. "On sent que les marques ont envie de revenir sur des plateformes physiques, mais elles vont être sélectives."

Comme la plupart des grands événements publics à travers le monde, l’édition 2020 du salon avait été annulée à la dernière minute en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le salon de 2021 a également été annulé, les marques ne souhaitant pas s’engager dans un contexte incertain.

Il n’y aura pas de vélos, de trottinettes, de drones

En grande difficulté financière, la direction du salon a trouvé un nouvel équilibre avec la création d’un nouveau salon au Qatar, dont la première édition devrait avoir lieu à l’automne 2022 ou 2023.