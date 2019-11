Des carburants plus chers à partir de 2020... à cause de la part de biocarburants

Ce vendredi, le Conseil des ministres a dit oui à une augmentation de la part de biocarburants dans les carburants fossiles (essence et diesel). Cette mesure fait suite à deux directives décidées au niveau européen. Celle-ci impose une part de 8,5% de biocarburants dans un litre d'essence ou de diesel, à partir du 1er janvier 2020. Notre pays va même un peu plus loin, et adopte une augmentation de 9,6%, alors qu'actuellement, on est à 5% de part de biocarburants dans le cas de l'essence E5 (autrement dit l'essence sans plomb 98) ou de 7% dans le cas du diesel B7.

Cette mesure permettra à la Belgique d'atteindre ses objectifs climatiques, mais cela aura des conséquences sur le portefeuille des automobilistes, puisque le biocarburant coûte plus cher. Les prix de l'essence E5 et du diesel B7 augmentera de 1 à 2 centimes par litre.

A noter que, d'ici une dizaine d'années, la part de biocarburant devra être de 14% dans les carburants fossiles.