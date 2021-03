Augmentation des salaires: "Les travailleurs veulent leur part du gâteau"

Faut-il encore encadrer et limiter l'augmentation des salaires? Question au cœur du mouvement de grève de ce lundi. Les syndicats demandent plus de marge de manœuvre dans l’augmentation des salaires du secteur privé. Pourtant, la marge salariale est plafonnée à 0,4% (hors indexation et évolution barémique) pour les deux prochaines années. Cette modération salariale date de 1996 et d’une loi qui vise à préserver la compétitivité des salaires belges par rapport à ceux des pays voisins. Pour Didier Paquot, directeur de recherche à l’Institut Destrée, on peut revoir ce corsetage de l’évolution des salaires, mais alors il faut revoir son pendant, l’indexation automatique des salaires. Pour Nabil Sheikh Hassan, chargé de cours invité à l'ISFSC et à l'UCLouvain, au contraire, ce sont deux choses bien distinctes. Débat dans CQFD.

Modération VS. Indexation

L’indexation automatique est un mécanisme belge qui prévoit l’augmentation automatique des salaires dès que le coût de la vie (en réalité, l’Indice Santé lissé) dépasse un certain seuil. Cela garantit aux travailleurs que leurs revenus suivent l’inflation. La modération salariale, elle, organisée par la loi "compétitivité" de 96, plafonne l'augmentation des salaires pour éviter un "dérapage", qu'ils n'augmentent trop par rapport aux voisins.

C’est difficile d’avoir une rigidité d’un côté et de la souplesse de l’autre

Pour Didier Paquot, les deux vont de paire : "Dès lors que l’indexation s’applique automatiquement à tous les salaires, il faut un contre-poids qui s’applique à tous les salaires aussi". Pourtant en l’occurrence, les syndicats demandent de négocier secteur par secteur et des augmentation salariale plus conséquentes dans les entreprises qui tirent leur épingle du jeu de la crise. "Alors ça doit valoir dans l’autre sens aussi rétorque l’économiste. Au moment de l’indexation automatique des salaires, on impose par exemple une augmentation de 2% aux entreprises alors que certaines ne peuvent pas se le permettre. Là aussi on devrait pouvoir négocier au cas par cas. C’est difficile d’avoir une rigidité d’un côté et de la souplesse de l’autre". L’économiste plaide donc pour un caractère moins général et automatique de l’indexation salariale.

Une plus grosse part de gâteau pour les travailleurs

A l’inverse, Nabil Sheikh Hassan distingue les deux mécanismes aux fonctions différentes. L’indexation sert à suivre ou rattraper le coût de la vie, la marge salariale à augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs. "Même si nos voisins n’ont pas le même mécanisme d’indexation automatique que nous, chez eux aussi les salaires augmentent en fonction du coût de la vie. L’objectif de la marge salariale c’est autre chose, c’est d’avoir une augmentation de la part du gâteau des richesses produites pour les travailleurs. Une augmentation du pouvoir d'achat qui peut être du salaire net, une réduction du temps de travail, ou une cotisation plus importante à la sécurité sociale".

Dans les soins de santé par exemple, on n'est pas en concurrence avec l'Allemagne. Pourquoi il faudrait à ce point contraindre les salaires?

Le problème dans la loi de 1996 telle qu’elle organise les choses aujourd’hui, pour l’économiste de l’UCLouvain, c’est qu’elle ne considère que le salaire comme seul déterminant de la compétitivité économique de la Belgique. "Si on prend les soins de santé ou les services d’aide à la personne, dans ces secteurs, les salaires belges ne sont pas en concurrence avec nos voisins, personne ne va aller se faire soigner en Allemagne. Considérer le salaire comme unique coût à compresser, cela biaise d’emblée la négociation. On corsète les revenus des travailleurs, pourquoi ne pourrait-on pas, par exemple, contraindre aussi les revenus du capital ? Ne pourrait-on pas limiter ou geler les dividendes ?".

Complétement tributaire de l’Allemagne

L’automaticité de l’indexation des salaires est propre à la Belgique. En Allemagne, par exemple, les salaires sont négociés secteur par secteur ou entreprise par entreprise ce qui permet de s’adapter aux circonstances, aux résultats économiques et financiers. "Le caractère automatique fait croire que c’est de l’argent qui est donné, que ça ne fait pas partie du salaire. Mais les entreprises doivent quand même le sortir de leur poche. Ce n’est pas simple pour toutes les entreprises. Il faut donc absolument lier les deux mécanismes pour prendre conscience de l’effort qui est fait".

Pour Nabil Sheikh Hassan, le problème de la Loi de 1996 n’est pas l’automaticité de l’indexation : "Le problème c’est qu’on compare nos salaires à ceux des voisins sans comparer notre productivité, sans comparer les réductions de cotisations sociales ou les subsides salariaux que reçoivent les entreprises. L'Allemagne est surpondérée dans les calculs. Notre évolution salariale est donc complétement tributaire de la leur alors que nous n'avons pas les mêmes atouts et politiques". Il plaide donc pour une marge salariale indicative et plus contraignante.

Même si l'indexation st automatique, les entreprises doivent quand même sortir l'argent de leur poche

Les deux économistes se rejoignent sur l’idée d’étoffer la liste des critères de comparaison avec nos voisins et d’y inclure d’autres éléments que le salaire. D’autant que la Belgique est une économie de biens intermédiaires, pas de biens finaux. Les entreprises belges ont donc beaucoup moins de prises que les poids lourds européens sur les prix finaux.

