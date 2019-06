Attaque contre deux pétroliers: Washington "évalue la situation", le chef de l'ONU "condamne"

Le président américain Donald Trump a été tenu informé des attaques ayant visé jeudi matin deux pétroliers en mer d'Oman, et son gouvernement "évalue la situation", a indiqué la Maison Blanche.

"Le président a été briefé sur l'attaque contre des navires dans le Golfe d'Oman. Le gouvernement américain apporte son aide et continue à évaluer la situation", a déclaré Sarah Sanders, porte-parole de l'exécutif, dans un bref communiqué.

L'attaque visant deux tankers dans une région déjà sous tension du fait de la crise entre les Etats-Unis et l'Iran a immédiatement fait grimper les prix du pétrole.

Certaines parties de la région essayent d'attiser le feu

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a lui condamné cette attaque lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la coopération entre les Nations unies et la Ligue arabe.

"Je condamne toute attaque contre des navires civils", a dit le patron de l'ONU, qui a demandé "l'établissement des faits" et des "responsabilités", soulignant que le monde ne pouvait se permettre un conflit majeur dans le Golfe.

Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra jeudi, à la demande des Etats-Unis, une réunion d'urgence à huis clos sur ces dernières attaques, ont indiqué des diplomates.

Intervenant à la suite d'Antonio Guterres, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a dénoncé "une évolution dangereuse" au Moyen-Orient devant le Conseil de sécurité. "Le ciblage de pétroliers et les attaques au coeur de l'Arabie saoudite avec missile comme on l'a vu il y a deux jours sont une évolution dangereuse. Elle doit amener le Conseil de sécurité à agir contre ceux qui sont responsables, afin de maintenir la sécurité et la stabilité dans la région", a-t-il réclamé.

Le secrétaire général de la Ligue arabe a aussi estimé, sans les nommer, que "certaines parties de la région essayent d'attiser le feu" et "il faut en être conscient".