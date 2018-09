Aston Martin fera son entrée en bourse courant de l'automne

Aston Martin va d’ailleurs même fabriquer une série limitée de 25 modèles DB5, ceux de Goldfinger, d'un prix de plus de trois millions d'euros.

Aston Martin a décidé de rentrer en bourse pour une série de raisons. Très probablement, peut-être l’envie de faire comme Ferrari, entré en Bourse en 2016, avec succès. Mais ce qui est certain, c’est que l’opération va permettre aux principaux actionnaires — trois fonds d’investissement — de vendre une partie de leurs actions, certainement avec bénéfice. C’est sans doute le bon moment pour eux, Aston Martin a renoué avec les bénéfices en 2017 après six années de pertes. La rentabilité, c’est le souci du patron d’Aston Martin, Andy Palmer.

"La marque Aston Martin a toujours été une belle marque, une marque unanimement reconnue, fabricant de belles voitures, mais pas très performante en termes financiers. Nous la transformons, nous travaillons à la rendre rentable tout en préservant son identité."

Car Aston Martin investit. Nouveau coupé qui vient d’être lancé, premier SUV promis pour l’année prochaine et la marque promet aussi de développer des motorisations électriques. L’entrée en Bourse s’inscrit donc dans une montée en puissance du constructeur qui a vendu 5000 véhicules l’année passée, un peu plus de 5000 véhicules, et compte en vendre deux fois plus en 2020.