Assurer son vélo à Bruxelles risque de devenir difficile

Mais attention, cela ne veut pas dire que cette assurance disparaît complètement : "On assure encore les vélos qui sont dans des endroits couverts et fermés à clé. Mais en ce qui concerne le vélo qui est garé sur la voie publique, il n'est plus couvert dans nos conditions."

Et c'est une autre évidence : nombreux sont ceux qui ne savent où parquer leur vélo en toute sécurité. Lorsqu'ils font des courses, lorsque leur habitation ou leur lieu de travail ne dispose pas d'endroit sécurisé, il n'y a souvent qu'une seule solution : le laisser dehors, avec un cadenas le plus solide possible.

Selon l'assureur Aedes, les voleurs de vélos agissent avec beaucoup de facilité "quel que soit le type de cadenas, le lieu, la fréquentation. Il ne faut que quelques secondes pour voler un vélo." Il faut savoir qu'aujourd'hui, on vole quatre fois plus de bicyclettes que de voitures!

Le GRACQ, qui milite pour rendre les déplacements à vélo plus sûrs et plus agréables, craint que le vol ne soit un frein au développement que connaît actuellement ce mode de transport. Selon Fiorine Cuignet, "à Bruxelles, on est à environ 11 vols par jour. Et ça ne concerne que les vols déclarés. Il n'y a pas encore assez de parkings sécurisés." Autre problème selon elle : "Le vol de vélos n'est pas encore une priorité pour toutes les zones de police. Et il faut aussi que la justice suive. A ce niveau-là, c'est la boîte noire. On n'a aucune idée de ce qui se passe une fois que les voleurs sont appréhendés."