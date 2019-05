Arrêt de travail à l'atelier TGV de Forest

Le personnel de nuit de l'atelier TGV de Forest a arrêté le travail pour dénoncer la pression imposée par la direction et le manque de personnel, a annoncé la CGSP Cheminots à l'agence Belga. Une rencontre avec la direction est prévue vendredi matin. En l'absence d'engagements clairs de cette dernière, un préavis sera déposé, prévient Philippe Dubois, secrétaire permanent du syndicat socialiste.

La trentaine de travailleurs de nuit a débrayé vers 3h00 ce vendredi.

"Le personnel n'en peut plus. Il n'est plus possible de prendre ses congés, de planifier ses vacances annuelles... La direction, à force d'économies, impose une pression insupportable, notamment via des cotes d'appréciation...", illustre M. Dubois.

Les délégués ont réussi à dissuader les travailleurs de jour de poursuivre le mouvement de grève dans l'attente d'une rencontre avec la direction ce vendredi matin, ajoute le syndicaliste. "Si aucun engagement fort en matière de recrutement et d'allègement de la charge de travail n'est pris d'urgence par la SNCB, la sonnette d'alarme sera activée et un préavis de grève en bonne et due forme déposé, ce qui entrainera de graves perturbations du trafic ferroviaire international", prévient Philippe Dubois.



Belga