Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport : "Nous demandons de lever l'interdiction des voyages non essentiels"

"Je pense que le problème est que le virus est transmis de personne à personne. En 1917, la grippe espagnole a fait 50 millions de morts et l'aviation commerciale n'existait pas. Cela n'a pourtant pas empêché une hécatombe. Donc, je pense que si on veut continuer à avoir notre mode de vie, il faut réduire les risques et aussi comprendre que le risque zéro n'existe pas."

Pour d'autres, en revanche, les avions ont leur part de responsabilité, dans la mesure où les voyages pourraient favoriser la propagation du virus. Arnaud Feist est désormais habitué à ce genre de remarque : "C'est effectivement quelque chose qu'on entend régulièrement. On fait souvent référence aux gens qui sont partis au ski l'année passée et qui sont revenus avec le Covid. D'abord, il faut savoir que la plupart des gens qui partent skier le font en voiture et il y a donc tous ces gens qui reviennent en voiture qui étaient aussi sans doute porteurs du Covid. C'est donc un peu simpliste de dire que le problème est l'avion", se défend-il.

Ce qui coince, en revanche, c'est le risque de se faire contaminer pendant son voyage et ramener le virus à la maison en rentrant. Pourtant, nuance-t-il, "depuis début janvier, la Belgique a imposé les tests PCR négatifs pour tous les étrangers qui reviennent vers la Belgique, donc on sait effectivement que la plupart des gens qui reviennent n'ont pas le Covid, puisqu'ils ont été testés à leur point de départ."

"Tous les jours, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de gens prennent le train ou le bus et je pense qu'être dans un avion n'est pas plus dangereux. Au contraire, ça l'est moins, puisque les systèmes de filtre à air des avions sont extrêmement performants. Toutes les trois minutes, l'air est recyclé à bord d'un avion: la qualité de l'air à bord d'un avion est alors du niveau d'une salle d'opération à l'hôpital. C'est donc un niveau très élevé, et toutes les études l'ont démontré. Il n'y a pas de risque supplémentaire d'aller à bord d'un avion."

Surtout que pour le CEO, les vols liés à des raisons essentielles sont déjà très réglementées et que "prendre l'avion ne présente pas plus de risques par rapport à la vie de tous les jours. Vous êtes dans un aéroport où la distance sociale est tout à fait respectée, le masque est obligatoire, 80% des passagers qui partent de Bruxelles sont testés négatifs PCR avant de rentrer dans l'aéroport", a-t-il tenu à rappeler.

"Il n'était déjà pas très élevé avant l'interdiction, mais maintenant on tourne à 4 ou 5% d'une activité normale. Cela correspond à 3000 passagers par jour, alors qu'en temps normal, l'an dernier, on était aux alentours des 60.000 ou 70.000 par jour", a-t-il détaillé.

"N ous demandons de lever l'interdiction des voyages non essentiels, mise en place il y a environ un mois, et d'aligner la position belge à celle adoptée par l'Union européenne , affirmait-il dans Matin Première ce vendredi. "En Europe, les voyages non essentiels sont déconseillés, mais ne sont pas interdits. Nous pensons qu'il est tout à fait logique que la Belgique s'aligne sur cette position et qu'il soit autorisé de faire des voyages non essentiels vers des pays où la situation sanitaire est semblable, voire meilleure que celle de la Belgique".

Un manque à gagner "gigantesque" qui a des répercussions sur l'emploi

"Le manque à gagner pour tout l'écosystème d'aéroports est gigantesque. On a perdu 95% de notre activité par rapport à 2019", détaille Arnaud Feist. "Cela correspond à une perte énorme en termes de chiffre d'affaires, avec répercussions très importantes au niveau de l'emploi. Plusieurs milliers de jobs ont disparu depuis un an. Il y a eu la faillite retentissante de Swissport au mois de juin et de très nombreuses sociétés ont réduit fortement leur personnel, de 25 à 35% suivant les cas."

La levée de l'interdiction de voyager est liée notamment à cette perte d'argent et à la crainte de devoir recourir à des mesures draconiennes au niveau de l'emploi. "On sent très bien beaucoup d'acteurs économiques à l'aéroport sont en grande difficulté et que si on ne leur donne pas une certaine perspective d'ici quelques semaines, c'est-à-dire pouvoir rouvrir ou redémarrer les vols non essentiels, il y a un risque assez important de pertes d'emplois supplémentaires, voire de faillites", argumente le CEO.

Sans compter que l'interdiction des voyages non-essentiels pousse Brussels Airport à revoir les objectifs fixés au printemps dernier et qui parlaient d'un retour de l'aéroport à sa pleine capacité en 2021, voire en 2022.

"C'est vrai que depuis un an, on a dû revoir complètement nos plans. Maintenant, on a une perspective pour retrouver le niveau normal, et on table sur 2024-2025. C'est donc beaucoup plus long que prévu et la crise est beaucoup plus grave que ce qu'on avait anticipé il y a un an", explique-t-il.