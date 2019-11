Argenta remet en service la moitié de ses distributeurs

Argenta va réactiver la moitié de ses distributeurs d'argent, a-t-elle fait savoir vendredi. Fin octobre, la banque avait annoncé la mise hors service pour une durée indéterminée de l'ensemble de ses distributeurs automatiques de billets, soit 364 appareils, après trois attaques à l'explosif survenues le mois passé en Flandre.

La mesure avait été décidée afin de garantir la sécurité des clients, des agents, des collaborateurs, des riverains et des passants éventuels. Après une analyse de risques étendue, et en concertation avec ses agents, Argenta a entre-temps décidé de réactiver un peu plus de la moitié de ses distributeurs, précise la banque dans un communiqué.

"Début décembre au plus tard, les distributeurs seront à nouveau opérationnels pour les retraits d'argent et autres transactions telles que l'actualisation des données d'identité et la modification du code PIN." Les autres distributeurs de billets restent encore hors service pour une durée indéterminée. Trois distributeurs d'agence Argenta avaient été attaqués à l'explosif le mois dernier: le 5 octobre à Herselt, le 25 à Essen et le 30 à Saint-Nicolas.