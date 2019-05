ArcelorMittal baisse temporairement sa production d'acier en Europe

ArcelorMittal va réduire temporairement sa production d’acier brut en Europe en raison d’une baisse de la demande et d’importation en hausse hors de l’Europe, annonce lundi le groupe. Cette décision n’a pas de conséquences pour les sièges belges de Liège et Gand confrontés depuis quelques semaines à du chômage économique pour les mêmes raisons.

Concrètement, ArcelorMittal va mettre temporairement l’arrêt son usine de Cracovie et réduire sa production en Espagne. En tout, environ 3 millions de tonnes d’acier sur base annuelle seront produites en moins.

Cette décision n’a pas été prise à la légère, selon le CEO d’ArcelorMittal Europe, le Belge Geert van Poelvoorde. « Nous comprenons l’impact qu’elle peut avoir sur les travailleurs et les communautés locales. Nous allons prendre des mesures sociales pour les soutenir durant cette période », a-t-il précisé. M. van Poelvoorde pointe du doigt les coûts énergétiques élevés et la hausse du prix pour les émissions de CO2. Il plaide pour mettre un frein à la hausse des importations. Selon ArcelorMittal, les importations russes en Pologne ont presque quadruplé en un an.

Cette annonce n’aura pas de conséquences directes dans les usines belges, selon le porte-parole de l’usine gantoise Jan Cornelis.