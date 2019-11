Aramco, le géant pétrolier le plus rentable du monde, dévoile ses chiffres avant son entrée en bourse

Aramco, le géant pétrolier saoudien, a fixé ce week-end la date de début des inscriptions pour son offre publique d’achat (OPA), soit son entrée en bourse. L’entreprise, qui est la plus rentable du monde avec ses 111,1 milliards de dollars de bénéfices nets, laissera du 17 novembre au 4 décembre aux investisseurs pour faire leurs propositions d’achat du titre. Cette OPA est considérée comme la plus grosse introduction en Bourse au monde.

Ces dates ont été précisées dans un document de 658 pages publié tard samedi par la compagnie sur les conditions de son entrée, tant attendue et reportée, sur les marchés privés.

Avec sa future introduction en Bourse, le géant pétrolier saoudien Aramco lève le voile sur sa gestion, jusqu'ici opaque, ce qui donnera aux investisseurs l'occasion de peser ses forces et ses faiblesses.

Comme l'exige la réglementation, Aramco a publié dans un document présentant son offre publique d'achat (OPA) les principaux risques et points forts de cette opération pour les investisseurs.

Résumé des forces et faiblesses du géant pétrolier qui lance son OPA le 17 novembre.

Faiblesses

Résultats et trésorerie:

Les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie de la firme sont grandement tributaires de l'offre et de la demande internationales sur le pétrole et du prix du baril.

Le bénéfice d'Aramco dépend du prix du brut qui a fluctué fortement depuis la mi-2014, passant d'une moyenne de 112 dollars le baril en juin 2014 à une moyenne mensuelle de 31,9 dollars le baril en janvier 2016.