Après plusieurs mois d'euphorie, Wall Street subit son pire revers depuis 2011

Les Bourses asiatiques plongent ce mardi, dans la foulée de Wall Street qui a subi lundi soir son pire revers depuis 2011. Vendredi, la publication aux Etats-Unis du rapport mensuel sur l'emploi a été décisive.

Lundi, un mouvement de panique a saisi Wall Street, où l'indice vedette de la place new-yorkaise a drastiquement chuté après plusieurs mois d'euphorie boursière, régulièrement saluée par le président Donald Trump. Wall Street vient donc de subir une correction violente.

Probables conséquences sur les marchés boursiers européens

L’indice Dow Jones a plongé de 4,6% et le Nasdaq à composante technologique de 3,8%. Et ce mardi matin, c’est la débandade sur tous les marchés asiatiques. C’est à Tokyo que la réaction est la plus violente: l’indice Nikkei perdait plus de 6% il y a quelques minutes.

Sur les marchés boursiers européens, la journée risque d’être brûlante. Une chose est certaine: les marchés vont baisser dès leur ouverture. Jusqu'à quel point? Difficile à dire.

Quelle est la cause?

Entamée la semaine dernière, la débâcle de Wall Street a été déclenchée par un regain de nervosité des investisseurs face à la hausse des taux d'intérêt.

La publication aux Etats-Unis du rapport mensuel sur l'emploi a été décisive. L'annonce d'une augmentation significative des salaires en janvier aux Etats-Unis a en effet ravivé vendredi les craintes d'inflation et la possibilité de voir la banque centrale relever plus rapidement que prévu ses taux.

Le taux d'emprunt à dix ans a par exemple grimpé lundi jusqu'à 2,88%, son plus haut niveau depuis 2014. Cette évolution rend plus cher le coût des emprunts aussi bien pour les entreprises que pour les investisseurs et offre aux courtiers un placement désormais un peu plus rémunérateur et moins risqué que les actions.

Le bitcoin a perdu deux tiers de sa valeur

Et dans ce contexte, les cryptomonnaies ne servent manifestement pas de valeur refuge. Le bitcoin continue à plonger. Vers 6h (heure belge) ce mardi, il s’échangeait autour de 6200 dollars. Et ce, alors qu'il avait frôlé les 20.000 dollars en décembre.

Le bitcoin a donc perdu deux tiers de sa valeur en quelques semaines.