Après le tax shift, le travail représente toujours près de 40% des recettes fiscales belges

C'est de saison! Les déclarations fiscales simplifiées sont envoyées à partir d'aujourd’hui, et jusque fin mai. Avec comme chaque année quelques nouveautés en matière d'exonérations ou de réductions d'impôts. Ce qui ne change, c'est que le précompte professionnel, donc la fiscalité sur le travail, reste un pilier incontournable des recettes fiscales de l'Etat belge.

En 2018, les recettes fiscales totales de la Belgique atteignaient 120 milliards d'euros. Et le précompte professionnel, donc la taxation du travail, pèse pour 45 milliards d'euros dans ces recettes - 37,5%. Les autres postes importants dans ces recettes fiscales: la TVA, et les accises. Ces taxes indirectes sur l'électricité, le gaz, les carburants, l'alcool et le tabac, par exemple, représentent si àon les additionne, plus de 40 milliards d'euros - soit un gros tiers du total des recettes fiscales.

Et en troisième lieu, arrive l'impôt des sociétés, avec 18 milliards d'euros l'an passé.

Effet du tax shift?

Le tax shift, opéré par le gouvernement fédéral, avait pour ambition d'abaisser la fiscalité sur le travail, Est-ce que du coup, les recettes de l'Etat, liées à l'impôt sur les personnes physiques ont baissé? Non, pas du tout. Elle sont même plutôt en légère augmentation, et les projections pour 2019 continuent sur cette tendance.

Un glissement sur les recettes de l'Etat?

La TVA, elle, devrait voir ses recettes augmenter d'un milliard d'euros en 2019

Mais à ce stade on ne peut pas pas vraiment parler d'un tremblement de terre dans la structure des recettes fiscales de l'Etat.

Mais est-ce qu'à long terme, est-ce qu'il ne faut pas quand même s'attendre à un glissement dans cette structure des recettes fiscales belges?

Absolument pas, pour Alexander De Croo, l'actuel ministre fédéral des Finances., "Non, parce que tout le but du tax shift, c’était de donner plus de net, plus d’argent poche aux gens qui travaillent mais aussi de rendre le travail plus attractif – et donc veiller à ce que la différence entre un salaire et une allocation soit plus grande, et bien que cela mène à plus de gens qui travaillent".

Le but c’est qu’il y ait plus de gens qui contribuent, comme ça on peut tous contribuer un peu moins

L'idée c'est donc de considérer que les recettes restent les mêmes parce que nous contribuons moins individuellement, mais que nous sommes plus nombreux à contribuer. Et pour l'instant, en période de bonne santé économique, les chiffres lui donnent plutôt raison: "Le taux de chômage n’a jamais été aussi bas depuis 30 ans que cette année-ci. Il n’y a jamais eu autant de gens qui travaillent en Belgique. Et ça va continuer, parce que l' on voit qu’il y a énormément de postes ouverts, vacants pour le moment. On diminue la fiscalité aussi pour augmenter le taux d’activité. Le but c’est qu’il y ait plus de gens qui contribuent, comme ça on peut tous contribuer un peu moins".

Un pari en période de bonne conjoncture

Mais le pari est là: que cette baisse de fiscalité fasse en sorte qu'il y ait plus de travail. Et que ce taux d'activité belge continue à augmenter, ce qui n'est pas garanti. D'abord parce qu'il n'est pas certain que tous les postes vacants en Belgique trouveront preneurs - faute de qualification adéquate. Et tout ça alors que nous sommes en période de plutôt bonne santé économique.

Ensuite parce que si l'on imagine un retournement conjoncturel, une période de récession, avec un taux de chômage qui explose, nous serons alors mécaniquement moins nombreux à payer des impôts moins élevés. Et cette perspective d'une récession n'a aujourd'hui rien de fantaisiste.