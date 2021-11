Après le Black Friday, le Buy Nothing Day : ne rien acheter en une journée, c’est possible en 2021 ?

https://marketresearchtelecast.com/against-the-consumption-frenzy-buy-nothing-day-on-november-27th-wants-to-shake-up-consumers/208094/Saviez-vous que le lendemain du Black Friday… c’est la journée sans achat ? Les mauvaises langues diront que c’est parce qu’après avoir dépensé tout son argent dans des achats inutiles, il ne reste plus rien dans le porte-monnaie. Mais cette journée internationale existe bel et bien depuis 1992 ! Au départ intitulée "No shop day" (le jour où on ne va pas faire du shopping), son slogan va désormais plus loin : "Buy Nothing" : n’achetez rien !

Traditionnellement, les activistes contre la surconsommation manifestent le même jour que le Black Friday, c’est-à-dire le lendemain de Thanksgiving, dans le monde nord-américain, tandis qu’en Europe, la journée est célébrée le samedi qui suit. En Belgique et en France, plusieurs associations anti-pub ont déjà tagué et détourné des affiches pour sensibiliser aux dérives et aux dégâts environnementaux et sociaux de la surconsommation à l’échelle planétaire.

Pour les défenseurs du "Buy Nothing Day", cet acte militant est on ne peut plus simple : aujourd’hui, ne faites rien. C’est tout. "C’est une pause de 24 heures contre le consumérisme et une opportunité pour vous de se rendre compte de l’impact que l’on a sur l’environnement à travers le shopping, explique le site officiel. Et le mieux, c’est que c’est gratuit !". Certains préconisent même de rester à la maison, de ne rien acheter de mangeable, et de se préparer un pique-nique à l’avance.