"Après la crise financière, tous les secteurs ont été réformés. Sauf les banques"

On entend parfois que le sauvetage des banques qui a suivi la crise de 2008 n’a rien coûté à l’Etat belge. Ce dernier aurait même gagné de l’argent. Mais tout le monde ne partage pas cet avis. C’est le cas de Jérémie Cravatte du CADTM (comité pour l’abolition des dettes illégitimes.) Selon ses calculs, la facture s’élève aujourd’hui, malgré les dividendes perçus, à au moins 5 milliards d’euros. Et cette facture atteindrait même de 12 milliards d’euros si l’on prend en compte les intérêts.

Jérémie Cravatte et son comité disent vouloir déconstruire une "histoire" que l’on raconte aux Belges depuis 2008.

"Après 10 ans de crise, l’histoire que l’on veut nous raconter est que le sauvetage des banques a été bien mené et que la crise financière est derrière nous. Si on prend en compte les prêts aux banques et les achats d’actions d’une part et les dividendes et les ventes d’actions par les banques de l’autre, on arrive à 33 milliards de dépenses et 28 milliards de recettes. Le jour où l’on revendra les actions que nous possédons encore dans Belfius et Paribas, on pourra les compter en recettes, mais pas aujourd’hui."

Peu d'impact sur la dette publique

Certains pensent qu’il faudrait conserver les actions parce que les banques qui se portent relativement bien rapportent des dividendes à l’Etat belge. Mais Jérémie Cravatte n’entend pas se réjouir de ce que des banques libèrent des dividendes 'à n’importe quel prix'. "Il faut vérifier quelles activités les banques financent pour arriver à ces dividendes-là." Mais globalement, Jérémie Cravatte y voit une perte pour le public et un impact marginal sur la réduction de la dette publique.

Banques pas assez résilientes

Pour le CADTM, le coût réel de nos banques depuis la crise de 2008 doit prendre en compte tout ce qu’il s’est passé depuis la crise financière. " On parle de 10% de faillites supplémentaires lors des premières années qui ont suivi la crise financière et aussi de toute l’austérité qui a suivi. Ce sont des coûts irremplaçables. Comme l’a dit une journaliste, depuis, la crise tous les secteurs ont été réformés: le travail, la santé l’éducation, le chômage. Mais pas les banques. "

Jérémie Cravatte estime que la " résilience des banques ", c'est-à-dire leur capacité à encaisser des pertes, n’a pas augmenté suffisamment.

" Le secteur bancaire ne va pas mieux qu’il y a dix ans. Les fonds propres, l’argent de la banque et ses risques tournaient autour des 5% lors de la crise. Aujourd’hui les banques parlent de 6 à 7%. C’est peu et ce sont des chiffres fournis par les banques elles-mêmes."

Quant aux dérivés, les produits dangereux, ils ont diminué, mais ré-augmentent depuis 2009, assure le CDATM. "Depuis 2014 on est en phase de déréglementation. "

Le projet fédéral est de garder 51% du capital, mais pour Jérémie Cravatte ce n’est qu’un leurre. "Les gouvernements revendent toujours des actions lorsque les banques vont mieux. Dans l’histoire des banques, c’est toujours le même scénario. Quand une banque va mal, on la récupère et dès qu’elle commence à donner des dividendes, on la vend. Est-ce bien le rôle de la collectivité? De plus Belfius vaut beaucoup plus que 3 ou 5 milliards."