Après cette crise historique, le secteur aérien doit se réinventer avec des avions "verts"

"Cela donne de l’optimisme, également aux autres concepteurs d’avions électriques, quant à la possibilité d’obtenir la certification de type des moteurs et des avions électriques", a estimé M. Boscarol. Selon lui, cette certification "est le premier pas vers l’utilisation commerciale d’avions électriques".

"Il est considérablement plus silencieux que les autres avions et ne produit aucun gaz de combustion", a souligné le PDG de la société Ivo Boscarol dans le document. L’avion est propulsé "par le premier moteur électrique certifié, le E-811-268MVLC", selon l’agence européenne, qui ajoute que la certification, délivrée le 18 mai dernier, a été obtenue "en moins de trois ans".

On est encore loin de l’avion électrique transportant une centaine de passagers sur des milliers de kilomètres, mais le recherche avance. L’agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a annoncé mercredi avoir certifié pour la première fois "un avion entièrement électrique", développé par la société slovène Pipistrel Aircraft.

L’industrie en Europe mais aussi dans le monde entier travaille déjà depuis quelques années sur des solutions pour concevoir des avions à Hydrogène, électrique ou hybride mais face à cette crise majeure, elle pourrait sacrifier toutes ses recherches pour se consacrer à sa relance sur base d’un ancien modèle très destructeur pour la planète et c’est pour cela que les autorités conditionnent leurs aides à la reprise.

Pour le secteur, il est fondamental et impératif de respecter les accords internationaux en matière de réduction des émissions de CO2 . Mais après cette crise, sans précédent, il faut que ce secteur conserve une capacité de financer les investissements nécessaires pour le développement de ces solutions innovantes.

Le plan français ambitionne également de préserver la capacité de l’industrie à innover et préparer l’avion du futur. L’Etat français va donc consacrer 1,5 milliard d’euros de financement public sur trois ans pour "parvenir à un avion neutre en carbone en 2035" grâces notamment à la propulsion à hydrogène.

Le secteur aérien est en effet victime de l’effet cascade de l’effondrement du trafic et des difficultés financières des compagnies aériennes, amenées à annuler ou reporter des commandes . La crise met "la survie d’Airbus en jeu", expliquait son patron Guillaume Faury.

Mais l’hydrogène pour les transports est encore une niche, sa fabrication reste très énergivore et le réseau de stations-service proposant ce carburant reste très limité.

L’hydrogène est considéré comme un moyen d’accompagner la transition énergétique en permettant de stocker à grande échelle de l’électricité et en servant de carburant dans les véhicules électriques, garantissant une meilleure autonomie que les batteries.

L’un des objectifs du plan : augmenter la capacité de production du pays à près de 5 GigaWatt d’ici 2030, et 10 GigaWatt avant 2040.

"Pour des raisons de compétitivité et surtout pour atteindre nos objectifs climatiques", l’Allemagne veut devenir "numéro 1", a affirmé le ministre de l’Economie, Peter Altmaier.

Recherche, infrastructures, capacité de production… Ce programme, adopté mercredi en conseil des ministres, prévoit une enveloppe de 7 milliards pour développer le marché intérieur de l’hydrogène, et 2 milliards pour conclure des "partenariats internationaux".

L’Allemagne va investir 9 milliards d’euros d’argent public pour servir son ambition de devenir le "fournisseur et producteur numéro 1" d’hydrogène au niveau mondial, dans le cadre d’un plan autant destiné à décarboner son industrie qu’à relancer son économie après la pandémie de Covid-19.

Une pollution très inquiétante

Quand on parle de pollution de l’air, l’aviation mérite une attention particulière.

Elle possède, d’une part, un taux de croissance élevé par rapport aux autres sources anthropiques (augmentation du trafic passager de près de 9% par an entre 1960 et 1990, stabilisé depuis à environ 2% par an).

Elle rejette, d’autre part, ses émissions non pas à la surface terrestre, mais directement dans la région de la tropopause où leur potentiel d’impact sur l’atmosphère se trouve démultiplié. Il est donc fondamental de trouver des solutions rapides pour réduire ou carrément supprimer ce type de pollution.